Україна робить ставку на англійську мову, - заступник міністра освіти Трофименко
Заступник міністра освіти Микола Трофименко заявив, що Україна, як країна-кандидат до ЄС, робить ставку на англійську як мову ділового спілкування
Про це Микола Трофименко сказав в інтерв'ю журналістці сайту "Еспресо" Тетяні Яворській.
За словами заступника міністра освіти, участь великої кількості українських студентів і викладачів у міжнародних програмах свідчить, що рівень володіння англійською зростає.
"Ми, як країна-кандидат до ЄС, робимо ставку на англійську, як мову ділового спілкування. Вона буде кваліфікаційною вимогою під час працевлаштування на багато державних посад", - йдеться у заяві Трофименка.
У Міносвіти також розповіли про програму English for Ukraine.
"Її координує Маріупольський державний університет. Ця Програма надає безплатний доступ до платформи для вивчення англійської мови для студентів, викладачів, працівників університетів, а також для всіх охочих – представників судової системи, місцевого самоврядування, центральних органів влади. За рік кількість користувачів платформи перевищила 50 тис. осіб", - розповів Микола Трофименко.
- 16 вересня Кабмін затвердив проєкт Державного бюджету на 2026 рік, який передбачає найбільше фінансування освіти й науки — 285,3 млрд гривень, що на 47% більше, ніж у 2025 році.
