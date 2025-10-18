Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Суспільство Україна робить ставку на англійську мову, - заступник міністра освіти Трофименко
Ексклюзив

Україна робить ставку на англійську мову, - заступник міністра освіти Трофименко

Влад Дідусь
18 жовтня, 2025 субота
09:19
Суспільство Микола Трофименко

Заступник міністра освіти Микола Трофименко заявив, що Україна, як країна-кандидат до ЄС, робить ставку на англійську як мову ділового спілкування

Зміст

Про це Микола Трофименко сказав в інтерв'ю журналістці сайту "Еспресо" Тетяні Яворській.

За словами заступника міністра освіти, участь великої кількості українських студентів і викладачів у міжнародних програмах свідчить, що рівень володіння англійською зростає.

"Ми, як країна-кандидат до ЄС, робимо ставку на англійську, як мову ділового спілкування. Вона буде кваліфікаційною вимогою під час працевлаштування на багато державних посад", - йдеться у заяві Трофименка.

У Міносвіти також розповіли про програму English for Ukraine.

"Її координує Маріупольський державний університет. Ця Програма надає безплатний доступ до платформи для вивчення англійської мови для студентів, викладачів, працівників університетів, а також для всіх охочих – представників судової системи, місцевого самоврядування, центральних органів влади. За рік кількість користувачів платформи перевищила 50 тис. осіб", - розповів Микола Трофименко.

  • 16 вересня Кабмін затвердив проєкт Державного бюджету на 2026 рік, який передбачає найбільше фінансування освіти й науки — 285,3 млрд гривень, що на 47% більше, ніж у 2025 році.
Теги:
Новини
Наука
Україна
ЄС
освіта
Велика Британiя
Читайте також:
погода, опади, дощь
Автор Марія Науменко
17 жовтня, 2025 п'ятниця
Різке похолодання, дощі, а подекуди можливий мокрий сніг: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
Автор Юрій Мартинович
16 жовтня, 2025 четвер
Кримська війна і сучасні паралелі: чому Путін боїться повторити долю Миколи І
Зеленський, Путін, Трамп
Автор Юрій Мартинович
17 жовтня, 2025 п'ятниця
"Томагавки" вже після Будапешту? Про дипломатичні гойдалки Трампа між Зеленським і Путіним
Київ
+10.4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.48
    Купівля 41.48
    Продаж 41.96
  • EUR
    Купівля 48.41
    Продаж 49.12
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
18 жовтня
11:18
Ексклюзив
Путін намагається продати Трампу часткову капітуляцію України, як шлях до миру, - аналітик Умланд
11:10
Лауреат Нобелівської премії з фізики Чень Нін Ян
У віці 103 років помер китайський лауреат Нобелівської премії з фізики Чень Нін Ян
10:54
Російські військові
Понад 25 тисяч дезертирів: російські солдати масово втікають із Центрального військового округу
10:48
Ексклюзив
танк ЗСУ
Війна в Україні має ключове значення для відновлення системи стримування, яка може подарувати світові ще одне століття відносного миру, - екскерівник ЦРУ Данненберг
10:00
OPINION
Для Трампа принципово, аби Путін в Будапешті сказав: "Я закінчую війну"
09:59
Оновлено
Росія атакувала Україну ударними дронами: у Запоріжжі є влучання по закладу освіти, в Полтаві горів склад продуктів
09:56
Ексклюзив
НАТО, Трамп
Відданість президента Трампа щодо безпеки Європи наразі стабільна, - генерал бундесверу у відставці Вольскі
09:43
Огляд
Карта бойових дій за 11-18 жовтня
Карта бойових дій за період 11-18 жовтня: весь фронт застиг в очікуванні нових наступів. Які ділянки критичні
09:23
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 136 зі 164 ворожих безпілотників
09:14
Зустріч між Трампом та Путіним у Будапешті: в Air Live розповіли, яким маршрутом літак президент РФ полетить до Угорщини
08:59
У Росії зарплати в'язнів перевищують доходи вчителів, — розвідка
08:16
Інтерв’ю
Микола Трофименко
"Наше завдання – створити ефективну мережу закладів освіти, а не утримувати будівлі, столи й стільці", – заступник міністра освіти Микола Трофименко
08:09
Оновлено
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 128 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
08:05
OPINION
Зустріч Трампа і Зеленського. Чи можливе закінчення війни?
08:00
Mango, Ісак Андіч
Сина засновника Mango Ісака Андіча підозрюють у вбивстві власного батька
07:55
Огляд
Не панікуй, спиши слова, будь Дон Кіхотом – 5 книг з корисними лайфхаками
07:45
Огляд
алкоголь
Алкогольна пенсія: близько 2,7 тис. алкозалежних поляків отримують спеціальну допомогу, натомість в Україні через п’янство можуть позбавити лікарняних
07:44
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила танк, дві бронемашини та 1150 військових
07:16
На фото: принц Ендрю
Британський принц Ендрю відмовився від титулу герцога Йоркського
06:18
Трамп і Зеленський
Гарантії безпеки, Tomahawk, територіальне питання: результати зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі
2025, п'ятниця
17 жовтня
23:00
Трамп і Зеленський
Зеленський і Трамп провели зустріч у Білому домі
22:55
вибух, ракетна атака
У Башкортостані прогримів вибух на заводі, який працює на армію РФ: є постраждалі
22:00
Ексклюзив
ЗСУ
Екскерівник ЦРУ Данненберг назвав два фактори, які можуть вплинути на успіх Україні у війні
21:35
Ексклюзив
Сі Цзіньпін і Путін
Я не вірю, що Китай офіційно втрутиться у процес встановлення миру між Росією та Україною, - генерал бундесверу у відставці Вольскі
21:21
Ексклюзив
Для Трампа - комфортно, для Путіна - безпечно: дипломат Шамшур про зустріч у Будапешті
21:20
Трамп і Зеленський
Зеленський запропонував Трампу українські дрони в обмін на "томагавки"
20:08
Ексклюзив
ядерна зброя
Традиційна модель стримування часів XX століття вже не працює, - екскерівник ЦРУ Данненберг
20:04
OPINION
Нова школа — не про оцінки. Як освіта може стати опорою, а не травмою
19:37
Руслан Маліновський, збірна України, Україна
Україна покращила позиції у рейтингу ФІФА
19:26
вибухи вночі
Сили оборони уразили низку важливих обʼєктів росіян у Криму
19:17
Ексклюзив
зеленський трамп
Не думаю, що Трамп буде схиляти до чогось Зеленського, - нардеп Княжицький
19:10
Ексклюзив
Транзитом через "Дружбу" з Орбаном: як Путін може добратися до Трампа у Будапешт. Пояснюємо
18:35
Інтерв’ю
Маргарита Бурковська
Від світла софітів до служби у ЗСУ: як акторка Рита Бурковська знайшла свою роль у 3 армійському корпусі
18:34
Андрій Сибіга
Словаччина надасть Україні пакет енергетичного обладнання на 500 тис. євро
18:17
Ексклюзив
Трамп і Путін
Якщо президент Трамп вирішить надати "томагавки", Путін не піде на ескалацію, - генерал бундесверу у відставці Вольскі
18:01
OPINION
І Трамп, і Путін поки що торгують повітрям
17:42
Ексклюзив
ФСБ
Діяльність російських спецслужб на Заході виявилася малоефективною, - екскерівник ЦРУ Данненберг
17:42
Скотт Бессент
Трамп розраховує, що Японія припинить купувати російські енергоносії, - Бессент
17:35
Оновлено
"Полісся" - "Шахтар", Микола Матвієнко ( з м'ячем)
"Оболонь" перемогла "Полтаву" в УПЛ. Результати й розклад матчів 9-го туру
17:16
Ексклюзив
Трамп і Путін на Алясці 15 серпня
Путін змушений йти на конкретні кроки для зустрічі з Трампом у Будапешті, - Портников
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV