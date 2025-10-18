Україна робить ставку на англійську мову, - заступник міністра освіти Трофименко

Про це Микола Трофименко сказав в інтерв'ю журналістці сайту "Еспресо" Тетяні Яворській.

За словами заступника міністра освіти, участь великої кількості українських студентів і викладачів у міжнародних програмах свідчить, що рівень володіння англійською зростає.

"Ми, як країна-кандидат до ЄС, робимо ставку на англійську, як мову ділового спілкування. Вона буде кваліфікаційною вимогою під час працевлаштування на багато державних посад", - йдеться у заяві Трофименка.

У Міносвіти також розповіли про програму English for Ukraine.

"Її координує Маріупольський державний університет. Ця Програма надає безплатний доступ до платформи для вивчення англійської мови для студентів, викладачів, працівників університетів, а також для всіх охочих – представників судової системи, місцевого самоврядування, центральних органів влади. За рік кількість користувачів платформи перевищила 50 тис. осіб", - розповів Микола Трофименко.