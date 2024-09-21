Україна виконала велику частину вимог ЄС щодо членства, - нардепка Іонова
Народна депутатка Марія Іонова розповіла, що Україна виконала велику частину зобовʼязань щодо вступу до Європейського Союзу
Про це вона розповіла в етері Еспресо
"У нас була унікальна угода про асоціацію з ЄС. Жодна інша країна не мала подібних розширених угод. Україна сьогодні виконала дуже велику частину зобовʼязань перед ЄС щодо членства. Ми теж маємо позитивні сторони. Україна має економічні інтереси, де ми теж повинні узгодити певні квоти з усіма країнами. Втім, те що стосується правил ЄС щодо членства, то Україна тут не стане унікальною. Є директиви та стандарти вступу країни до ЄС й ми маємо їх дотримуватись. Тому, ніяких поступок щодо нашого членства з боку ЄС точно не слід очікувати", - розповіла Іонова.
За її словами, важливе значення у вступі України до ЄС матимуть позиції кожної з країн-членів союзу.
"Щодо торговельної та економічної частини, то тут вже буде дуже важливою позиція наших перемовників. В тій чи іншій групі ми будемо розуміти, які з аргументи мають країни щодо нашої співпраці. Зокрема, інтереси цих країн й наші також, потім на основі цих переговорів й буде вибудовуватись комунікація", - додала вона.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що вступ України до ЄС має бути невіддільною частиною справедливого миру.
- 19 вересня посол ЄС в Україні Катаріна Матернова заявила, що Україна може вступити до Євросоюзу до кінця 2030 року
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.71
- EUR Купівля 45.9Продаж 46.63
- Актуальне
- Важливе