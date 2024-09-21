Україна виконала велику частину вимог ЄС щодо членства, - нардепка Іонова

Про це вона розповіла в етері Еспресо

"У нас була унікальна угода про асоціацію з ЄС. Жодна інша країна не мала подібних розширених угод. Україна сьогодні виконала дуже велику частину зобовʼязань перед ЄС щодо членства. Ми теж маємо позитивні сторони. Україна має економічні інтереси, де ми теж повинні узгодити певні квоти з усіма країнами. Втім, те що стосується правил ЄС щодо членства, то Україна тут не стане унікальною. Є директиви та стандарти вступу країни до ЄС й ми маємо їх дотримуватись. Тому, ніяких поступок щодо нашого членства з боку ЄС точно не слід очікувати", - розповіла Іонова.

За її словами, важливе значення у вступі України до ЄС матимуть позиції кожної з країн-членів союзу.

"Щодо торговельної та економічної частини, то тут вже буде дуже важливою позиція наших перемовників. В тій чи іншій групі ми будемо розуміти, які з аргументи мають країни щодо нашої співпраці. Зокрема, інтереси цих країн й наші також, потім на основі цих переговорів й буде вибудовуватись комунікація", - додала вона.