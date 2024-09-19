Україна може вступити в Євросоюз до кінця цього десятиліття, - посол ЄС
Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає, що Україна може вступити до Євросоюзу до кінця 2030 року
Про це вона заявила в інтерв'ю "Європейській правді".
"Я вже говорила в інтерв'ю раніше і повторюся: вважаю, що мета, яку поставив президент Мішель - вступ України до ЄС до кінця цього десятиліття, - є реалістичною", - сказала посол.
За її словами, Україна своєю ініціативністю у прагненні вступити до ЄС, починаючи із заявки в перші дні повномасштабної війни, "зламала матрицю", і досить швидкі темпи - порівняно з тим, як бувало в інших країн-кандидатів, - можуть зберігатися і далі.
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вважає, що вступ України до ЄС має бути невіддільною частиною справедливого миру.
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