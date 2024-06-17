Українська делегація вихованців МАН здобула 46 нагород GENIUS Olympiad у США

Про це повідомляє кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

У змаганнях GENIUS Olympiad взяли участь 51 учень та учениця з України.

У межах конкурсу підлітки презентували власні проєкти у категоріях "Креативне письмо", "Мистецтво", "Наука", "Робототехніка", "Бізнес", "Короткометражний фільм" та "Музика". Водночас учасники виконали завдання в межах категорії "Програмування".

Українська делегація здобула 46 нагород: 10 золотих медалей, 15 срібних, 9 бронзових, 11 почесних, а також 1 гран-прі.

GENIUS Olympiad - конкурс екологічного спрямування у світі для школярів 8-11 класів, який проводиться у Сполучених Штатах Америки. Цьогоріч у ньому взяли участь учні з 67 країн.

Фото: Дмитро Дідора