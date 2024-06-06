Верховна Рада ухвалила законопроєкт про дошкільну освіту
У четвер, 6 червня, Верховна Рада України підтримала законопроєкт #8030 щодо дошкільної освіти
Про це повідомляє народна депутатка Ірина Геращенко.
Зазначається, що щонайменше 299 народних депутатів України ухвалили відповідний законопроєкт.
Що про нього відомо
Законопроєкт №8030 про дошкільну освіту був зареєстрований у Верховній Раді 13 вересня 2022 року. Він має на меті:
- розширити можливості та гарантії для дошкільної освіти усіх дітей дошкільного віку з урахуванням потреб, здібностей та вибору індивідуальних освітніх траєкторій, у тому числі для дітей з особливими освітніми потребами, дітей ВПО;
- запровадити дерегуляцію та демократизацію в системі освіти;
- передбачити систему економічних гарантій розвитку закладів дошкільної освіти;
- врахувати потенціал закладів, у тому числі приватних;
- створити мотивацію для інвестування в дошкільну освіту;
- стимулювати забезпечення цивільного захисту у сфері дошкільної освіти тощо.
Законопроєкт був розроблений та внесений до Верховної Ради групою народних депутатів під проводом Володимира Воронова, голови підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти комітету з питань освіти, науки та інновацій.
- Того ж дня Верховна Рада підтримала законопроєкт про надання можливості Держспецзв’язку тимчасово, на час воєнного стану, купувати дрони, РЕБи та боєприпаси для потреб оборони.
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