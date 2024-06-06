Верховна Рада ухвалила законопроєкт про дошкільну освіту

Про це повідомляє народна депутатка Ірина Геращенко.

Зазначається, що щонайменше 299 народних депутатів України ухвалили відповідний законопроєкт.

Що про нього відомо

Законопроєкт №8030 про дошкільну освіту був зареєстрований у Верховній Раді 13 вересня 2022 року. Він має на меті:

розширити можливості та гарантії для дошкільної освіти усіх дітей дошкільного віку з урахуванням потреб, здібностей та вибору індивідуальних освітніх траєкторій, у тому числі для дітей з особливими освітніми потребами, дітей ВПО;

запровадити дерегуляцію та демократизацію в системі освіти;

передбачити систему економічних гарантій розвитку закладів дошкільної освіти;

врахувати потенціал закладів, у тому числі приватних;

створити мотивацію для інвестування в дошкільну освіту;

стимулювати забезпечення цивільного захисту у сфері дошкільної освіти тощо.

Законопроєкт був розроблений та внесений до Верховної Ради групою народних депутатів під проводом Володимира Воронова, голови підкомітету з питань раннього розвитку та дошкільної освіти комітету з питань освіти, науки та інновацій.