Українські діти-сироти за кордоном зможуть безкоштовно отримати паспорти
Для українських дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, за кордоном розпочали безкоштовне оформлення паспортів
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зазначено, що Нацсоцслужба, обласні військові адміністрації та служби у справах дітей опрацювали потребу в паспортах для дітей, які перебувають за кордоном.
"Законні представники дітей уже розпочали роботу з підготовки та подачі пакетів документів до закордонних дипломатичних установ України для оформлення паспортів", - зауважують у відомстві.
Пакети документів уже сформували для дітей із Дніпропетровської, Донецької областей та Києва. Наразі інші українські регіони також співпрацюють із дипломатичними установами в різних державах.
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