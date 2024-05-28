Українські діти-сироти за кордоном зможуть безкоштовно отримати паспорти

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зазначено, що Нацсоцслужба, обласні військові адміністрації та служби у справах дітей опрацювали потребу в паспортах для дітей, які перебувають за кордоном.

"Законні представники дітей уже розпочали роботу з підготовки та подачі пакетів документів до закордонних дипломатичних установ України для оформлення паспортів", - зауважують у відомстві.

Пакети документів уже сформували для дітей із Дніпропетровської, Донецької областей та Києва. Наразі інші українські регіони також співпрацюють із дипломатичними установами в різних державах.