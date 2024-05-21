Українські медики отримали 13 реанімобілів від розробників гри World of Tanks

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"У жовтні минулого року світовий розробник ігор Wargaming запустив благодійний проєкт WargamingUnited для допомоги українським лікарям. Тоді через платформу UNITED24 вдалося зібрати понад $1 мільйон на машини швидкої допомоги - до збору долучилися люди зі 115 країн!", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що передані реанімобілі отримають Вінницька, Львівська, Київська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Запорізька, Сумська та Херсонська області.

Федоров подякував розробникові Wargaming та усім, хто долучився до ініціативи.