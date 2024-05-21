Українські медики отримали 13 реанімобілів від розробників гри World of Tanks
Розробник ігор Wargaming, який створив World of Tanks, передав українським медикам 13 реанімобілів: кошти на них зібрали торік у межах благодійного проєкту WargamingUnited
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"У жовтні минулого року світовий розробник ігор Wargaming запустив благодійний проєкт WargamingUnited для допомоги українським лікарям. Тоді через платформу UNITED24 вдалося зібрати понад $1 мільйон на машини швидкої допомоги - до збору долучилися люди зі 115 країн!", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що передані реанімобілі отримають Вінницька, Львівська, Київська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Запорізька, Сумська та Херсонська області.
Федоров подякував розробникові Wargaming та усім, хто долучився до ініціативи.
- 18 жовтня 2023 року геймдев компанія Wargaming запустила акцію на підтримку України - відтепер у 6 іграх компанії, серед яких серія World of Tanks, можна купувати ігрові набори на українську тематику - всі гроші передадуть до UNITED24
- 13 листопада 2023 року стало відомо, що компанія для допомоги українським медикам зібрала понад $1 млн.
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