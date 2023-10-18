Гра World of Tanks спільно з UNITED24 запустила акцію на підтримку України
Геймдев компанія Wargaming запустила акцію на підтримку України - відтепер у 6 іграх компанії, серед яких серія World of Tanks, можна купувати ігрові набори на українську тематику - всі гроші передадуть до UNITED24
Про це йдеться на сайті компанії.
"Ласкаво просимо до WargamingUnited, міжігрового благодійного проєкту, створеного для допомоги народу України. Тут, у Wargaming, ми любимо військові ігри, але ненавидимо війну. Це особливо чутлива тема для нас, оскільки у нас є ціла студія в Києві, яка продовжує наполегливо працювати над World of Tanks, попри жахи, які їхня країна переживає щодня", - йдеться у коментарі.
У шести іграх компанії - World of Tanks PC, World of Tanks Blitz, World of Tanks: Modern Armor, World of Warships, World of Warships: Legends і World of Warplanes - стали доступні для купівлі спеціальні набори на українську тематику, які створили працівники київської студії.
"Завдяки цим обмеженим у часі пропозиціям ви не лише продемонструєте свою підтримку, але й отримаєте цінний вміст у грі", - додала компанія.
Станом на 18 жовтня, перший день акції, вже було продано 10 тисяч внутрішньоігрових наборів.
Зазначається, що Wargaming пожертвує 100% від вартості покупки кожного набору на медичну допомогу через UNITED24.
Це не перша допомога Україні - раніше компанія пожертвувала мільйон доларів на медичну допомогу та обладнання в перший тиждень війни та ще 100 тисяч доларів на допомогу постраждалим від підриву Каховської дамби. Також, працівники компанії зібрали 200 тисяч євро на придбання автомобілів швидкої допомоги для українських медиків.
- 4 квітня 2022 року Wargaming оголосила, що припиняє діяльність у Росії та Білорусі.
- З травня 2023 року у відеогрі World of Warplanes з'явилась українська локалізація.
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