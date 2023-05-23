У відеогрі World of Warplanes з'явилась українська локалізація

Про це пише видання DOU, посилаючись на пресреліз київського офісу компанії Wargaming.

"Зараз гравці можуть змінити мову в налаштуваннях і насолоджуватись рідною мовою у грі про військову авіацію XX століття від київської студії Wargaming", - йдеться у заяві.

Розробники зазначили, що українська локалізація нараховує більш ніж 110 тисяч слів в ігровому клієнті. Також повідомляється, що у наступних оновленнях гри кількість українського перекладу збільшуватиметься. Студія також поділилася, що робота над локалізацією розпочалась минулого року, а над перекладом працювали спеціалісти як всередині компанії, так і за її межами".

"Ця гра має особливе значення для київської студії Wargaming, і ми дуже раді, що й вона нарешті заговорила українською. Дякуємо всім нашим гравцям за роки підтримки. Долучайтесь до гри, ми маємо що вам показати", - сказав Михайло Зінченко, Product Manager World of Warplanes

Довідково. World of Warplane - четверта гра студії Wargaming, що отримала українську локалізацію. Гра розповідає про "золоту добу" військової авіації та дає можливість гравцям стати пілотами найзнаковіших світових літаків.