У відеогрі World of Warplanes з'явилась українська локалізація
У відому відеогру World of Warplanes тепер можна пограти українською мовою - локалізація стала доступна в оновленні 2.1.21
Про це пише видання DOU, посилаючись на пресреліз київського офісу компанії Wargaming.
"Зараз гравці можуть змінити мову в налаштуваннях і насолоджуватись рідною мовою у грі про військову авіацію XX століття від київської студії Wargaming", - йдеться у заяві.
Розробники зазначили, що українська локалізація нараховує більш ніж 110 тисяч слів в ігровому клієнті. Також повідомляється, що у наступних оновленнях гри кількість українського перекладу збільшуватиметься. Студія також поділилася, що робота над локалізацією розпочалась минулого року, а над перекладом працювали спеціалісти як всередині компанії, так і за її межами".
"Ця гра має особливе значення для київської студії Wargaming, і ми дуже раді, що й вона нарешті заговорила українською. Дякуємо всім нашим гравцям за роки підтримки. Долучайтесь до гри, ми маємо що вам показати", - сказав Михайло Зінченко, Product Manager World of Warplanes
Довідково. World of Warplane - четверта гра студії Wargaming, що отримала українську локалізацію. Гра розповідає про "золоту добу" військової авіації та дає можливість гравцям стати пілотами найзнаковіших світових літаків.
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