У футбольному симуляторі FIFA більше не буде російськомовної озвучки
У наступній серії футбольного симулятора FIFA не буде російськомовної озвучки матчів
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Російський коментатор Костянтин Геніч, чиї записані фрази використовувалися під час матчів у футбольному симуляторі FIFA, підтвердив, що у наступній частині гри - не буде російської озвучки.
Наступна частина FIFA вийде під новою назвою. Тепер найпопулярніший футбольний симулятор називатиметься EA Sports FC
- У березні 2022 року компанія EA Sports прийняла рішення видалити Росію з футбольного симулятора FIFA і хокейної відеогри NHL.
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