У футбольному симуляторі FIFA більше не буде російськомовної озвучки

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Російський коментатор Костянтин Геніч, чиї записані фрази використовувалися під час матчів у футбольному симуляторі FIFA, підтвердив, що у наступній частині гри - не буде російської озвучки.

Наступна частина FIFA вийде під новою назвою. Тепер найпопулярніший футбольний симулятор називатиметься EA Sports FC