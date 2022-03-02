EA Sports прибере Росію зі спортивних симуляторів FIFA і NHL
Компанія EA Sports прийняла рішення видалити Росію з футбольного симулятора FIFA і хокейної відеогри NHL
Про це повідомляє офіційний Telegram Української асоціації футболу.
Поки не відомо, з відеоігор приберуть лише збірну Росії, чи всіх російських футболістів.
"EA Sports видаляють рашистів з ігор серії FIFA та NHL через війну в Україні. Досить росіянам ховатися від реальності у відеоіграх, доки їхні війська вбивають українців", - йдеться у заяві УАФ.
- ФІФА та УЄФА відсторони російські команди від всіх єврокубків, а збірну Росії - від будь-яких міжнародних змагань.
- 1 березня Всесвітня боксерська асоціація виступила із заявою про санкції Росії через вторгнення на територію України.
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