EA Sports прибере Росію зі спортивних симуляторів FIFA і NHL

Про це повідомляє офіційний Telegram Української асоціації футболу.



Поки не відомо, з відеоігор приберуть лише збірну Росії, чи всіх російських футболістів.



"EA Sports видаляють рашистів з ігор серії FIFA та NHL через війну в Україні. Досить росіянам ховатися від реальності у відеоіграх, доки їхні війська вбивають українців", - йдеться у заяві УАФ.

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