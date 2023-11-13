Розробники гри World of Tanks зібрали понад $1 млн на автомобілі швидкої допомоги для України

Про це повідомив віцепрем'єрміністр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Творці легендарної гри World of Tanks зібрали $1+ млн на швидкі для України", - написав він.

Федоров заявив, що загалом гравці придбали 90 тис. благодійних наборів у World of Tanks та інших п’ятьох іграх компанії, зібравши $1 074 940.

"Усі кошти перерахують через UNITED24 на закупівлю реанімобілів, які рятуватимуть життя тисячам українців", - додав Федоров.

Він нагадав, що у жовтні світовий розробник ігор Wargaming запустив благодійний проєкт WargamingUnited для допомоги українським медикам і вже за два тижні до ініціативи долучилися люди зі 115 країн світу. Найбільша кількість людей долучилась з Німеччини, США, Польщі, Чехії та Великої Британії.