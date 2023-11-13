Розробники гри World of Tanks зібрали понад $1 млн на автомобілі швидкої допомоги для України
У рамках благодійного проєкту WargamingUnited для допомоги українським медикам розробник ігор Wargaming, який створив World of Tanks, зібрав понад $1 млн
Про це повідомив віцепрем'єрміністр-міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Творці легендарної гри World of Tanks зібрали $1+ млн на швидкі для України", - написав він.
Федоров заявив, що загалом гравці придбали 90 тис. благодійних наборів у World of Tanks та інших п’ятьох іграх компанії, зібравши $1 074 940.
"Усі кошти перерахують через UNITED24 на закупівлю реанімобілів, які рятуватимуть життя тисячам українців", - додав Федоров.
Він нагадав, що у жовтні світовий розробник ігор Wargaming запустив благодійний проєкт WargamingUnited для допомоги українським медикам і вже за два тижні до ініціативи долучилися люди зі 115 країн світу. Найбільша кількість людей долучилась з Німеччини, США, Польщі, Чехії та Великої Британії.
- Wargaming залишив Росію та Білорусь. З 31 березня компанія передала свій ігровий бізнес у Росії та Білорусі під місцеве управління Lesta Studio, яка більше не афілійована з Wargaming. Wargaming — компанія, яка розробляє і видає відеоігри на ринку free-to-play MMO. Відома розробкою World of Tanks. Компанія також розпочала процес закриття своєї студії у Мінську.
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