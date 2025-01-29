Українців попередили про фейкові листи від "податкової"
Шахраї масово надсилають українцям підроблені листи від імені податкової
Про це попереджає Центр протидії дезінформації.
Від імені територіальних підрозділів Державної податкової служби України шахраї вимагають зв’язатися з представником відомства. У листах вказуються контакти, за якими начебто треба зателефонувати.
"ДПС не вказує при листуванні особисті номери телефонів для зв’язку. Фейкові повідомлення надсилаються з підміною адреси електронної пошти Державної податкової служби України. Вони виглядають як офіційні листи та вводять одержувача в оману. Таким чином зловмисники легко входять у довіру", - пояснили у ДПС.
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