Українців попередили про фейкові листи від "податкової"

Про це попереджає Центр протидії дезінформації.

Від імені територіальних підрозділів Державної податкової служби України шахраї вимагають зв’язатися з представником відомства. У листах вказуються контакти, за якими начебто треба зателефонувати.

"ДПС не вказує при листуванні особисті номери телефонів для зв’язку. Фейкові повідомлення надсилаються з підміною адреси електронної пошти Державної податкової служби України. Вони виглядають як офіційні листи та вводять одержувача в оману. Таким чином зловмисники легко входять у довіру", - пояснили у ДПС.