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Укренерго оприлюднило графіки вимкнення світла 3 вересня

Катерина Єсікова
2 вересня, 2024 понедiлок
18:03
Суспільство Енергосистема, електроенергія, обстріли

У вівторок, 3 вересня, графіки стабілізаційних відключень електроенергії в Україні діятимуть упродовж всієї доби. Укренерго застосовуватиме одну та дві черги

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Про це повідомляє ДТЕК.

Так, згідно з інформацією від Укренерго, 3 вересня графіки стабілізаційних відключень будуть задіяні впродовж всієї доби.

Час застосування й обсяг заходів обмеження будуть такими: 

  • 00:00 – 06:00 – одна черга,
  • 06:00 – 09:00 – дві черги,
  • 09:00 – 16:00 – одна черга,
  • 16:00 – 24:00 – дві черги.

Сполучені Штати Америки нададуть Україні пакет допомоги на суму $800 млн на відновлення енергетичного сектору. 

Теги:
Україна
Війна з Росією
Економіка
Енергетика
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