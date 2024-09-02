Укренерго оприлюднило графіки вимкнення світла 3 вересня
У вівторок, 3 вересня, графіки стабілізаційних відключень електроенергії в Україні діятимуть упродовж всієї доби. Укренерго застосовуватиме одну та дві черги
Про це повідомляє ДТЕК.
Так, згідно з інформацією від Укренерго, 3 вересня графіки стабілізаційних відключень будуть задіяні впродовж всієї доби.
Час застосування й обсяг заходів обмеження будуть такими:
- 00:00 – 06:00 – одна черга,
- 06:00 – 09:00 – дві черги,
- 09:00 – 16:00 – одна черга,
- 16:00 – 24:00 – дві черги.
Сполучені Штати Америки нададуть Україні пакет допомоги на суму $800 млн на відновлення енергетичного сектору.
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