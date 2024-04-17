Укренерго попередило промислових споживачів про можливе застосування графіків відключення енергопостачання 18 квітня
В Укренерго попередили, що через необхідність обмеження енергопостачання, яка виникла внаслідок російських обстрілів, до промислових споживачів 18 квітня можуть застосувати графіки відключення електроенергії
Про це Укренерго повідомляє в Telegram.
Необхідність застосування відключень можлива 18 квітня з 8:00 до 22:00. Графіки будуть застосовані рівномірно для бізнесу та промислових підприємств по всіх регіонах України.
"Обсяг обмежень незначний. Обмеження не будуть застосовані для об’єктів критичної інфраструктури та підприємств оборонного комплексу. Необхідність обмеження енергопостачання - наслідок російських масованих ракетних і дронових атак на українські електростанції", - йдеться у повідомленні.
У компанії зазначили, що через похолодання в Україні зросло споживання електроенергії і в енергосистемі виник дефіцит потужності.
"Просимо всіх споживачів ощадливо споживати електроенергію. А промисловість - максимально залучати імпорт електроенергії", - закликали в Укренерго.
- 10 квітня повідомлялось, що Укренерго пропонує підприємствам розглянути можливість власного виробництва електроенергії, щоби збільшити свою енергетичну стійкість на тлі масованих атак РФ.
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