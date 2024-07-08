Укренерго скасувало анонсовані дні без відключень світла для окремих областей
Укренерго не переглядатиме графіки вимкнень електроенергії з 9 по 24 липня, щоб влаштувати дні без відключень світла, як обіцяли раніше
Про це повідомили в Укренерго.
Раніше там планувалося за певним графіком скасувати обмеження для кожної області у конкретний день протягом цих двох тижнів. Але через значний дефіцит в енергосистемі та зростання споживання, пов’язане зі спекою, цього зробити не вдасться.
"У відповідь на численні звернення обленерго, Укренерго скасовує проведення вимірів у вказаний період. В таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні", - йдеться у повідомленні.
Натомість там пообіцяли, що режимні виміри в літній період проведуть пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря.
"Проведення вимірів необхідне для чого, щоб більш рівномірно та точно забезпечити розподіл наявної в системі потужності між регіонами", - кажуть в Укренерго.
Графік відключень 9 липня
У вівторок, 9 липня, графіки вимкнень електроенергії діятимуть протягом доби для всіх регіонів України. У різний час вимикали одразу по 2, 3 та 4 черги відключень.
"За прогнозом, з 05:00 до 14:00 – обленерго застосовуватимуть 2 черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 – 4 черги графіків відключень, в інші години – 3 черги", - повідомляють енергетики.
- 5 липня повідомлялось, що з 9 по 24 липня в усіх областях України буде змінено графіки відключень світла. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень.
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