Укренерго скасувало анонсовані дні без відключень світла для окремих областей

Про це повідомили в Укренерго.

Раніше там планувалося за певним графіком скасувати обмеження для кожної області у конкретний день протягом цих двох тижнів. Але через значний дефіцит в енергосистемі та зростання споживання, пов’язане зі спекою, цього зробити не вдасться.

"У відповідь на численні звернення обленерго, Укренерго скасовує проведення вимірів у вказаний період. В таких умовах обленерго не зможуть дотримуватися принципу рівномірності обмеження споживання під час проведення вимірів в конкретному регіоні", - йдеться у повідомленні.

Натомість там пообіцяли, що режимні виміри в літній період проведуть пізніше, коли дозволятиме ситуація в енергосистемі та знизиться температура повітря.

"Проведення вимірів необхідне для чого, щоб більш рівномірно та точно забезпечити розподіл наявної в системі потужності між регіонами", - кажуть в Укренерго.

Графік відключень 9 липня

У вівторок, 9 липня, графіки вимкнень електроенергії діятимуть протягом доби для всіх регіонів України. У різний час вимикали одразу по 2, 3 та 4 черги відключень.

"За прогнозом, з 05:00 до 14:00 – обленерго застосовуватимуть 2 черги графіків відключень, з 16:00 до 22:00 – 4 черги графіків відключень, в інші години – 3 черги", - повідомляють енергетики.