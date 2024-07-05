Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Енергетика Укренерго з 9 липня змінить графіки вимкнень світла в усіх регіонах України: що відомо

Укренерго з 9 липня змінить графіки вимкнень світла в усіх регіонах України: що відомо

5 липня, 2024 п'ятниця
13:42
Енергетика Вартість електроенергії

З 9 по 24 липня в усіх областях України буде змінено графіки відключень світла. В кожній області в один із днів протягом цих двох тижнів не буде обмежень

Зміст

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Компанія планує провести вимірювання фактичного споживання в кожній області. Такі перевірки здійснюються щороку – влітку й узимку. Таким чином енергетики дізнаються, скільки електроенергії споживає кожна область без обмежень. Аналіз цих даних дасть змогу надалі забезпечити більш рівномірний і коректний розподіл наявної в системі потужності між регіонами.

Коли не буде обмежень

  • 9 липня: Дніпропетровська область;
  • 10 липня: м. Київ;
  • 11 липня: Київська, Хмельницька області;
  • 12 липня: Донецька, Чернігівська, Одеська області;
  • 16 липня: Запорізька, Вінницька, Рівненська області;
  • 18 липня: Волинська, Львівська; Чернівецька області;
  • 9 липня: Тернопільська; Полтавська, Херсонська, Закарпатська області;
  • 23 липня: Черкаська, Харківська, Миколаївська області;
  • 24 липня: Житомирська, Івано-Франківська, Сумська, Кіровоградська області.

В інші дні обмеження споживання будуть відбуватися згідно з графіками, опублікованими обленерго в кожному регіоні.

При цьому вимірювання не застосовуватимуть для тимчасово окупованих територій.

Енергетики наголосили, що у випадку повторення Росією масованих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури та, як наслідок, виникнення значного дефіциту доступної потужності в енергосистемі України, проведення режимних вимірів буде перенесене до стабілізації ситуації.

Ситуація в енергосистемі: що відомо

Російська окупаційна армія 22 березня атакувала найбільшу ГЕС в Україні - Дніпрогес. Унаслідок обстрілу загинула людина. Також у річку потрапили нафтопродукти.

25 березня в Укргідроенерго заявили, що для відновлення Дніпрогесу знадобляться роки.

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити електроенергію у вечірні години протягом усього 2024 року.

11 квітня ПАТ "Центренерго" заявило, що втратило 100% генерації. 22 березня 2024 року окупанти повністю знищили Зміївську ТЕС у Харківській області, а 25 липня 2022 року російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині. Унаслідок масованої атаки РФ було повністю знищено Трипільську ТЕС у Київській області.

14 квітня заступниця міністра енергетики Світлана Грінчук заявила, що за два тижні атак Росія знищила результати річних зусиль з ремонту енергооб'єктів України.

16 квітня очільник Міненерго Галущенко казав, що Україна втратила 7 ГВт енергогенерації. Уже 5 травня він заявив, що Україна втратила понад 8 ГВт генерації.

Віцеканцлер і міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек 18 квітня в Києві сказав, що Україні потрібно більше сонячних електростанцій. "Знищити 10 тис. сонячних електростанцій дуже важко. Одна електростанція є мішенню, десять тисяч сонячних - дуже важко атакувати... Тож якщо ви поквапитеся, за три чи чотири місяці ви зможете зробити багато речей. І я гадаю, що особливо влітку сонячна енергія також може допомогти Україні", - сказав він.

5 травня росіяни обстріляли Слов'янську ТЕС. Туди прилетіло 5 ракет.

8 травня ДТЕК повідомив про обстріл трьох ТЕС.

24 червня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. Це потрібно для того, аби успішно пройти наступний опалювальний сезон. "Ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз", - сказав Кудрицький.

28 червня стало відомо, що внаслідок ворожих атак ДТЕК втратив 90% потужностей. На відновлення потрібно близько 350 млн доларів.

1 липня в Держенергонагляді заявили, що в Україні внаслідок масованих ракетно-дронових атак РФ пошкоджено близько 9 ГВт потужностей. Частину планують відновити до зими.

Читайте також: Відключення світла: як залишатися на зв'язку та обрати джерело живлення

Теги:
Новини
Економіка
Україна
графік вимкнення світла
Читайте також:
ЗСУ, мобілізація
4 липня, 2024 четвер
Майже 1 млн українців призовного віку є "фактично невидимими" для держави, – нардеп Наталуха
Stridsvagn 122
Автор Роман Яворський
4 липня, 2024 четвер
"Найкращі у світі": що відомо про танки Stridsvagn 122, які Швеція передала Україні
Карта бойових дій: Часів Яр
4 липня, 2024 четвер
"Є межа можливостей": майор запасу НГУ Гетьман про ймовірність відходу ЗСУ з Часового Яру
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.41
    Купівля 40.41
    Продаж 40.92
  • EUR
    Купівля 43.6
    Продаж 44.31
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
5 липня
14:26
поранені комунальники Херсону
Увечері 4 липня росіяни обстріляли комунальне підприємство в Херсоні: поранені працівники
14:13
Оновлено
Ріші Сунак
Букінгемський палац підтвердив відставку Сунака з посади прем'єра Британії
14:11
Латвія
Латвія поставить в Україну понад 2500 дронів протягом липня
14:03
OPINION
Олег Манчура
Британська ненависть до русскіх, як той британський газон. Поливається і підстригається століттями
13:52
Оновлено
Віктор Орбан і Володимир Путін
Прем'єр Угорщини Орбан прибув до Москви і зустрівся з Путіним
13:01
Ексклюзив
Росіяни користуються успіхами й розвивають наступ, - DeepState про Торецький напрямок
13:00
Сергій Жадан у кліпі "Мишоловка"
Сергій Жадан і Євген Турчинов презентували кліп на саундтрек до воєнного трилеру "Мишоловка"
13:00
Оновлено
путін
Путін відкинув припинення вогню до початку перемовин з Україною
12:55
ЗРК Patriot
Німеччина передала Україні третій ЗРК Patriot
12:40
Зеленський
"З нетерпінням чекаю на тісну спільну роботу": Зеленський про перемогу Стармера на виборах у Британії
12:36
Роб Гелфорд
Фронтмен Judas Priest на концерті в Берліні загорнувся в український прапор
12:34
спека
Коли повернеться спека: прогноз погоди в Україні від Наталки Діденко на вихідні 6 - 7 липня
12:19
Посол США в Україні Бріджит Брінк
Інтеграція України до Альянсу і посилення ППО: Брінк розповіла, що обговорюватимуть на саміті НАТО
12:15
Партизани підірвали залізничну колію під Єкатеринбургом, якою перевозили північнокорейські боєприпаси, – "Атеш"
12:14
зерно, пшениця, комбайн
Мінагрополітики переглянуло прогноз урожаю з огляду на погоду: що відомо
12:05
OPINION
Юрій Богданов
Вибори, нафта, санкції. Сюжет отримав черговий розвиток
11:55
Єнс Столтенберг
Столтенберг висловив сподівання, що Україна стане членом НАТО до 2034 року
11:44
Оновлено
"Голодомор. Історія неусвідомленої травми" Віталія Огієнка
Видавництво "Віхола" відреагувало на звинувачення автора книги про Голодомор Огієнка у плагіаті
11:39
Денніс Френсіс
Сподіваємося, що РФ вирішить вивести війська з України до вересня цього року або раніше, – голова ГА ООН
11:25
Бердянськ
Окупований Бердянськ залишився без світла і води, – МВА
11:17
Огляд
світ, міжнародний огляд
Європа збирає батарею Patriot для України по всьому континенту, а інформація про візит Орбана до Москви викликала занепокоєння інших лідерів ЄС. Акценти світових ЗМІ 5 липня
11:12
електроенергія
Графіки вимкнень діятимуть цілодобово, залучатиметься аварійна допомога з Польщі: ситуація в енергосистемі станом на 5 липня
11:06
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль
Відставка Шмигаля під час воєнного стану неможлива, – нардеп Веніславський
10:54
Ексклюзив
Карта бойових дій: Часів Яр
Не слід робити песимістичні висновки: Згурець про можливий вихід ЗСУ з Часового Яру
10:52
Оскольський електрометалургійний комбінат імені Угарова
У ГУР розповіли про наслідки зупинки Оскольського електрометалургійного комбінату для ВПК Росії
10:17
"Фотографувались на дружніх прогулянках": СБУ затримала жіночу агентурну групу ФСБ, яка коригувала ракетні удари по Одесі
10:15
відключення електроенергії
Через відключення світла у червні прискорилася міграція з України: як це вплинуло на ринок праці
10:04
OPINION
Віталій Портников
Путін спекулює на Стамбулі
10:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 липня: скільки коштують долар та євро
09:55
Іран
В Ірані почався другий тур виборів президента: боротьба триває між реформістом і ультраконсерватором
09:52
Ексклюзив
"Пекло на землі": воїни 24-ї ОМБр показали, як виглядає Часів Яр на Донеччині
Начальник артрозвідки бригади "Рубіж" про Часів Яр: у руїнах, де не вціліло жодного будинку, складно тримати оборону
09:49
обстріл Донеччини
РФ минулої доби вбила трьох мешканців Донеччини, 24 людини дістали поранення
09:25
Ріші Сунак
"Беру відповідальність за поразку": Сунак привітав лідера лейбористів Стармера з перемогою на виборах у парламент
09:03
ядерна зброя рф ракета
Ядерний удар по Україні виправдовують 34% росіян, проти - 52%, - опитування
08:51
Оновлено
ЗСУ, військові
За добу 4 липня на фронті відбулося 155 боєзіткнень. Найбільше боїв на Покровському напрямку
08:28
Кількість уражень дронами виходить на рівень із артилерією, - Сирський про пріоритетність розвитку БПЛА
08:01
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
В Чорному морі ворожі кораблі відсутні, але помічені в Азовському
08:00
OPINION
Микола Княжицький
Влада без стратегії для держави
07:50
Атака шахедів, ЗСУ
Цієї ночі українська ППО збила усі 32 "шахеди", запущені росіянами
07:44
Оновлено
Атака РФ по Дніпру 3 липня: кількість загиблих зросла до восьми
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV