Укрзалізниця через аукціон на Prozorro.Продажі відбере оператора реклами в поїздах
Укрзалізниця оголосила, що вперше через аукціон 21 серпня відбере оператора реклами в поїздах
Про це вона повідомила у facebook.
"Укрзалізниця оголосила в електронній системі Prozorro.Продажі перший аукціон з реалізації послуг із розміщення рекламних матеріалів у рухомому складі філії "Пасажирська компанія", – йдеться в матеріалі.
Зазначено, що рекламу розміщуватимуть у пасажирських поїздах далекого сполучення та швидкісних поїздах Інтерсіті, Інтерсіті+. Лот включає всі можливі види рекламних матеріалів: плакати, наліпки та монітори.
Заявки на участь прийматимуть до 20 серпня, коли наступного дня відбудеться аукціон. Стартова ціна — 1 994 838,57 грн\місяць (без ПДВ).
"Запрошуємо представників рекламного бізнесу взяти участь в аукціоні", – додали в Укрзалізниці.
- Напередодні Укрзалізниця призначила два додаткові поїзди до Львова з Києва.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.18 Купівля 41.18Продаж 41.67
- EUR Купівля 48.11Продаж 48.78
- Актуальне
- Важливе