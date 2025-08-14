Укрзалізниця через аукціон на Prozorro.Продажі відбере оператора реклами в поїздах

Про це вона повідомила у facebook.

"Укрзалізниця оголосила в електронній системі Prozorro.Продажі перший аукціон з реалізації послуг із розміщення рекламних матеріалів у рухомому складі філії "Пасажирська компанія", – йдеться в матеріалі.

Зазначено, що рекламу розміщуватимуть у пасажирських поїздах далекого сполучення та швидкісних поїздах Інтерсіті, Інтерсіті+. Лот включає всі можливі види рекламних матеріалів: плакати, наліпки та монітори.

Заявки на участь прийматимуть до 20 серпня, коли наступного дня відбудеться аукціон. Стартова ціна — 1 994 838,57 грн\місяць (без ПДВ).

"Запрошуємо представників рекламного бізнесу взяти участь в аукціоні", – додали в Укрзалізниці.