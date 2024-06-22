Укрзалізниця попередила про зміни маршруту трьох поїздів до Польщі

Про це інформує Укрзалізниця.

Вказано, що маршрут трьох потягів буде обмежений до польської прикордонної станції Дорогуськ замість Хелму, відстань між ними складає 25 км. Йдеться про потяги:

№23 Київ — Хелм

⁠№93/94 Харків — Хелм — Харків

№120 Хелм — Дніпро

Прикордонно-митний контроль для пасажирів проходитиме так, як і зазвичай: у поїзді Укрзалізниці. Водночас зазнає змін процедура пересадки на польський поїзд до та з Варшави на станції Дорогуськ.

Двогрупний поїзд №93/23 Харків/Київ — Дорогуськ прибуватиме на станцію Дорогуськ о 06:45, після чого у поїзді буде проходити прикордонно-митний контроль до 08:15. Пересадковий поїзд до Варшави TLK 25150 вирушатиме з Дорогуська о 09:10 (Хелм 09:31 – 09:36) та прибуватиме на станцію Варшава Всходня о 12:31.

Двогрупний поїзд №120/94 Дорогуськ — Дніпро/Харків буде доступним для посадки на станції Дорогуськ до 11:00, після чого у поїзді розпочнеться проведення контрольних операцій. Пересадковий поїзд з Варшави IC 12100 прибуватиме в Дорогуськ о 09:57 (Хелм 09:34 – 09:40), відправлення з Варшави Центральної о 06:40, Варшави Всходньої о 06:49.

В Укрзалізниці зауважили, що є потяги, яких зміни не торкнуться. Йдеться про пересадкові поїзди з і до Варшави та потяги:

⁠№67/68 Київ — Варшава — Київ

⁠⁠№19/20 Київ — Хелм — Київ

№119 Дніпро — Хелм

№24 Хелм — Київ

"Зверніть увагу, що пересадка на станції Дорогуськ - вимушений тимчасовий крок, тож станція буде доступна лише для узгодженої пересадки між двома поїздами без можливості покинути станцію іншим видом транспорту (ця опція збережеться на станції Хелм, через яку проїжджатиме пересадковий польський поїзд)", - наголосили в Укрзалізниці.

Там додали, що ремонтні роботи триватимуть до 30 серпня.