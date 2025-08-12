Укрзалізниця: Попит на квитки на популярних напрямках перевищує пропозицію у 8 разів
Попит на залізничні квитки продовжує значно перевищувати кількість доступних місць, особливо на найпопулярніші маршрути. За окремими напрямками співвідношення сягає п’яти-восьми пасажирів на одне місце
Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".
У період з 4 по 10 серпня залізниця перевезла 637,8 тис. пасажирів (проти 614,8 тис. за аналогічний період 2024 року). Найбільше зросла кількість поїздок дитячих груп (+40%) та військових, які користуються спецрезервом (+102%).
Найпопулярнішими залишаються рейси:
- Київ – Львів;
- Київ – Одеса;
- Київ – Харків.
Основними причинами дефіциту квитків в УЗ називають скорочення парку вагонів через їх фізичне зношення, пошкодження від обстрілів та досягнення граничного терміну експлуатації. Водночас завдяки оптимізації роботи рухомого складу компанії вдалося підвищити ефективність перевезень і збільшити кількість пасажирів на один вагон порівняно з минулим роком.
- Улітку в Україні значно зріс попит на залізничні перевезення, особливо в напрямках Карпат і моря. У деяких потягах на одне місце претендують щонайменше 4 людини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.18 Купівля 41.18Продаж 41.66
- EUR Купівля 47.86Продаж 48.53
- Актуальне
- Важливе