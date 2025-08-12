Укрзалізниця: Попит на квитки на популярних напрямках перевищує пропозицію у 8 разів

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

У період з 4 по 10 серпня залізниця перевезла 637,8 тис. пасажирів (проти 614,8 тис. за аналогічний період 2024 року). Найбільше зросла кількість поїздок дитячих груп (+40%) та військових, які користуються спецрезервом (+102%).

Найпопулярнішими залишаються рейси:

Київ – Львів;

Київ – Одеса;

Київ – Харків.

Основними причинами дефіциту квитків в УЗ називають скорочення парку вагонів через їх фізичне зношення, пошкодження від обстрілів та досягнення граничного терміну експлуатації. Водночас завдяки оптимізації роботи рухомого складу компанії вдалося підвищити ефективність перевезень і збільшити кількість пасажирів на один вагон порівняно з минулим роком.