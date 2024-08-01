Укрзалізниця поширила верифікацію через Дію на купівлю квитків на ще 5 міжнародних рейсів

Про це інформує Укрзалізниця.

Вказано, що з 1 серпня потрібно буде верифікуватися через Дію.Підпис, щоб придбати квитки на рейси:

№19/20 Київ – Хелм – Київ

№23/24 Київ – Хелм – Київ

№51/52 Київ – Перемишль – Київ

№89/90 Київ – Перемишль – Київ

№73/74 Харків – Перемишль – Харків

"Рішення є тимчасовим заходом на піковий період перевезень, щоб побороти аномальну активність перекупників, адже наразі спеціалісти Укрзалізниці блокують до 50 спроб масової купівлі квитків на добу. Втім, без верифікації через Дія.Підпис квитковим спекулянтам достатньо змінити номер телефону та продовжити свою справу. Це, своєю чергою, сповільнює роботу системи та не дає можливості добросовісним пасажирам гарантовано спланувати свою подорож", - розповіли в Укрзалізниці.

У компанії додали, що для того, щоб квитки могли придбати іноземці, поточна система доступу до міжнародних квитків залишиться для щонайменше одного рейсу в кожному напрямку:

Одеса – Перемишль

Харків – Хелм

Дніпро – Хелм

Київ – Перемишль

Чоп – Відень

Мукачево – Кошице

Львів – Варшава

Київ – Кишинеу та інші

За день після інтеграції застосунку Укрзалізниці з Дією задля боротьби з перекупниками квитків, верифікацію пройшли понад 6,1 тисячі українців.