Укрзалізниця презентувала проєкт унікального вагона для групових подорожей людей з інвалідністю

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Проєкт передбачає, що у вагоні буде чотири окремі купе, у кожному з яких зможуть зручно подорожувати дві людини на кріслах колісних та їхні супроводжуючі. Під час проєктування та виготовлення цього вагона Укрзалізниця співпрацюватиме з громадськими організаціями та людьми, які безпосередньо користуватимуться цією послугою.

У купе цього вагона встановлять два спальні дивани, які можуть змінювати кут нахилу та фіксувати тіло. Крім того, тут буде пульт для регулювання освітлення, кнопка для виклику провідника та пристрій гучномовного зв'язку. Також передбачені спеціальні спальні місця для супровідників.

Вагон матиме пандус і вбиральню, адаптовану для людини на кріслі колісному. Крім того, тамбур, вхідна група та інший простір матиме параметри для зручного пересування. Також тут буде система кондиціювання повітря та комбінована система опалення.

Фото: Укрзалізниця

"Укрзалізниця системно поповнює парк пасажирськими вагонами, які мають купе для перевезення людей на кріслах колісних та інші зручності для комфортної подорожі. Наразі ми маємо вже 50 таких вагонів. А сьогодні презентуємо новий проєкт - унікальний вагон, який дозволить перевозити групи людей на кріслах колісних на реабілітацію, відпочинок, змагання або просто подорожувати", - зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.