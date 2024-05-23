Укрзалізниця вперше за 5 років змінила вартість постільної білизни в поїздах
В Укрзалізниці повідомили, що з 22 травня підняли вартість постільної білизни після її заміни: ціну проіндексували вперше за п'ять років
Про це інформує пресслужба компанії.
Зазначається, що перед зміною вартості, Укрзалізниця замінила постільну білизну в поїздах на нову. Крім того, до кінця червня на рейсах дальнього сполучення повністю замінять подушки та матраци.
"Перед закупівлею нових комплектів Укрзалізниця провела консультації з провідними виробниками та постачальниками, щоб не просто замінити застарілий інвентар, але й напрацювати нові стандарти, які дозволять врахувати кращі практики ринку та відчутно підвищити комфорт у дорозі та зносостійкість продукції", - йдеться у повідомленні.
Відтак, оновлена вартість постільної білизни становитиме:
- у плацкартних та купейних вагонах - 80 грн замість 50 грн
- у вагонах СВ - 120 грн замість 60 грн
У компанії наголосили, що продовжують працювати над покращенням сервісу для пасажирів та утримують на довоєнному рівні вартість соціально важливих внутрішніх залізничних пасажирських перевезень.
- Раніше стало відомо, що Укрзалізниця цьогоріч планує капітально відремонтувати 42 пасажирські вагони, а також замовила побудову 66 нових, у тому числі 4 – для осіб з інвалідністю.
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