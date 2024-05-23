Укрзалізниця вперше за 5 років змінила вартість постільної білизни в поїздах

Про це інформує пресслужба компанії.

Зазначається, що перед зміною вартості, Укрзалізниця замінила постільну білизну в поїздах на нову. Крім того, до кінця червня на рейсах дальнього сполучення повністю замінять подушки та матраци.

"Перед закупівлею нових комплектів Укрзалізниця провела консультації з провідними виробниками та постачальниками, щоб не просто замінити застарілий інвентар, але й напрацювати нові стандарти, які дозволять врахувати кращі практики ринку та відчутно підвищити комфорт у дорозі та зносостійкість продукції", - йдеться у повідомленні.

Відтак, оновлена вартість постільної білизни становитиме:

у плацкартних та купейних вагонах - 80 грн замість 50 грн

у вагонах СВ - 120 грн замість 60 грн

У компанії наголосили, що продовжують працювати над покращенням сервісу для пасажирів та утримують на довоєнному рівні вартість соціально важливих внутрішніх залізничних пасажирських перевезень.