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Укрзалізниця вперше за 5 років змінила вартість постільної білизни в поїздах

23 травня, 2024 четвер
00:36
Суспільство

В Укрзалізниці повідомили, що з 22 травня підняли вартість постільної білизни після її заміни: ціну проіндексували вперше за п'ять років

Зміст

Про це інформує пресслужба компанії. 

Зазначається, що перед зміною вартості, Укрзалізниця замінила постільну білизну в поїздах на нову. Крім того, до кінця червня на рейсах дальнього сполучення повністю замінять подушки та матраци. 

"Перед закупівлею нових комплектів Укрзалізниця провела консультації з провідними виробниками та постачальниками, щоб не просто замінити застарілий інвентар, але й напрацювати нові стандарти, які дозволять врахувати кращі практики ринку та відчутно підвищити комфорт у дорозі та зносостійкість продукції", - йдеться у повідомленні. 

Відтак, оновлена вартість постільної білизни становитиме: 

  • у плацкартних та купейних вагонах - 80 грн замість 50 грн
  • у вагонах СВ - 120 грн замість 60 грн

У компанії наголосили, що продовжують працювати над покращенням сервісу для пасажирів та утримують на довоєнному рівні вартість соціально важливих внутрішніх залізничних пасажирських перевезень.

  • Раніше стало відомо, що Укрзалізниця цьогоріч планує капітально відремонтувати 42 пасажирські вагони, а також замовила побудову 66 нових, у тому числі 4 – для осіб з інвалідністю. 
Теги:
Україна
Укрзалізниця
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