Укрзалізниця запрошує до Дня Києва на прогулянку унікальним вузькоколійним паровозом по Сирецькому парку
До Дня Києва Укрзалізниця запрошує киян та гостей міста на прогулянку Сирецьким парком на потягу, який веде унікальний вузькоколійний паровоз
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
Рух поїздів 25-26 травня здійснюватиметься з 10:30 до 19:00.
Ціни на квитки:
- музей історії Південно-Західної залізниці - 50 грн;
- виставка вузькоколійного рухомого складу - 50 грн;
- подорож поїздом у загальному вагоні - 80 грн (дитячий) та 110 грн (дорослий);
- подорож поїздом у ретровагоні - 90 грн (дитячий) та 130 грн (дорослий);
- подорож поїздом у вагоні класу "Люкс" - 100 грн (дитячий) та 150 грн (дорослий).
"Чекаємо всіх охочих за адресою: м. Київ, вул. Парково-Сирецька, 4 (Сирецький парк). Сюди зручно доїхати кільцевою електричкою (виходити на станції Сирець)", - зазначають в Укрзалізниці.
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