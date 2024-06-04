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Уряд продовжив на 3 місяці відстрочку від призову для "заброньованих" рішенням Мінекономіки

4 червня, 2024 вiвторок
15:54
Суспільство

У вівторок, 4 червня, Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо продовження на 3 місяці терміну дії чинної відстрочки від мобілізації для "заброньованих" рішенням Міністерства економіки

Зміст

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відповідні зміни уряд вніс до постанови КМУ № 516 "Про продовження строків дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації". 

Так передбачається продовження відстрочки від мобілізації, наданої військовозобовʼязаним рішеннями Міністерства економіки, які не закінчилися на день прийняття відповідної постанови, тобто 7 травня. 

Відстрочку продовжили на 3 місяці замість одного, як було передбачено раніше.

  • 7 травня Кабінет Міністрів ухвалив рішення продовжити на місяць термін дії чинних відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації працівників підприємств.
Теги:
Україна
Кабмін
мобілізація
уряд Шмигаля
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