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Уряд спрямував понад 2,38 млрд грн на ремонт доріг біля кордону та фронту

2 липня, 2024 вiвторок
16:22
Суспільство

2 липня Кабмін виділив із резервного фонду державного бюджету понад 2,38 млрд грн на відновлення доріг у восьми прикордонних та прифронтових регіонах

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Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка України – Міністерка економіки України Юлія Свириденко

Вона зазначила, що на ці кошти будуть відновлені шляхи, які використовуються для потреб ЗСУ та гуманітарних цілей.

"Сьогодні Уряд ухвалив рішення виділити більш як 2 мільярди 386 мільйонів гривень на відновлення доріг у восьми ключових для оборони країни регіонах.  Зокрема, Донецька обласна військова адміністрація отримає 324,5 мільйона гривень. Кошти можуть бути витрачені виключно на відновлення зруйнованих доріг, що використовуються для перевезення військових і гуманітарних вантажів та як евакуаційні маршрути", - розповіла міністерка.

Про виділення коштів Юлія Свириденко розповіла під час робочої поїздки в Донецьку область.

"Сьогодні, перебуваючи на Донеччині, ми бачимо, що бізнес, попри величезні виклики продовжує працювати, демонструючи неймовірну стійкість. Ключові проблеми — пошкодження енергетики, доступ до фінансування, відшкодування збитків для бізнесу,  який зазнав пошкоджень під час збройної агресії РФ проти України та інші. По кожному із питань шукаємо рішення. Зокрема перше, щодо покращення логістики, оголосили вже сьогодні. Це вклад в обороноздатність регіону й можливість рятувати тисячі життів", - розповіла вона.

Згідно з рішенням уряду, гроші розподілять так:

  • Дніпропетровська область – 196,4 млн грн; 
  • Донецька область - 324,5 млн грн;
  • Запорізька область  - 350 млн грн; 
  • Миколаївська область – 307,1 млн грн;
  • Сумська область – 222,2 млн грн;
  • Харківська область – 502,95 млн грн;
  • Херсонська область – 224,3 млн грн;
  • Чернігівська область – 258,79 млн грн.

“Кошти надійдуть в розпорядження обласних адміністрацій, які мають погодити, зокрема, з Міноборони, МОЗ та Мінінфраструктури перелік доріг, важливих для забезпечення потреб оборони і гуманітарних цілей та підлягають відновленню”, - повідомляють в Міністерстві економіки.

  • 10 липня 2022 року президент України Володимир Зеленський заявив, що ремонт транспортної інфраструктури не можна зупиняти навіть в умовах воєнного стану.
Теги:
Україна
Кабмін
дороги
Сумщина
ЗСУ
ремонт доріг
Миколаївщина
Херсонщина
Дніпропетровщина
Чернігівщина
Війна з Росією
Донеччина
Запорізька область
уряд Шмигаля
Харківщина
Економіка
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