Зеленський пояснив, чому під час війни важливо продовжувати ремонт доріг
Президент України Володимир Зеленський заявив, що ремонт транспортної інфраструктури не можна зупиняти навіть в умовах воєнного стану
Про це повідомляє Офіс президента.
Відповідну заяву Зеленський зробив під час наради з представниками компаній-підрядників будівництва автомобільних доріг в Україні щодо особливостей спорудження інфраструктурних об’єктів в умовах повномасштабної російської агресії.
Президент висловив подяку за те, що компанії продовжують працювати в Україні навіть після вторгнення РФ, а також за допомогу й підтримку в підготовці оборони українських міст і мережі автодоріг.
"Усі потужні будівельні компанії все це робили", – сказав Зеленський.
Він також наголосив на важливості реалізації плану, який передбачає будівництво об’єктів інфраструктури згідно з вимогами воєнного часу.
"Сьогодні інфраструктура стає галуззю не комфорту, а необхідності та обороноздатності держави через те, що є і зброя, і зерно, і металургія. Тому що стосується залізниці, доріг, мостів та тунелів, то нам потрібно перейти до максимально безпечного процесу, щоб ми були готові до будь-яких ударів ракет і блокувань", – підкреслив Зеленський.
- 9 липня повідомлялося, що Володимир Зеленський зустрівся з підрядниками будівництва автодоріг, аби обговорити відновлення інфраструктури під час війни.
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