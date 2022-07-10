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Зеленський пояснив, чому під час війни важливо продовжувати ремонт доріг

10 липня, 2022 неділя
11:08
Економіка

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ремонт транспортної інфраструктури не можна зупиняти навіть в умовах воєнного стану

Про це повідомляє Офіс президента

Відповідну заяву Зеленський зробив під час наради з представниками компаній-підрядників будівництва автомобільних доріг в Україні щодо особливостей спорудження інфраструктурних об’єктів в умовах повномасштабної російської агресії.

Президент висловив подяку за те, що компанії продовжують працювати в Україні навіть після вторгнення РФ, а також за допомогу й підтримку в підготовці оборони українських міст і мережі автодоріг.

"Усі потужні будівельні компанії все це робили", – сказав Зеленський.

Він також наголосив на важливості реалізації плану, який передбачає будівництво об’єктів інфраструктури згідно з вимогами воєнного часу.

"Сьогодні інфраструктура стає галуззю не комфорту, а необхідності та обороноздатності держави через те, що є і зброя, і зерно, і металургія. Тому що стосується залізниці, доріг, мостів та тунелів, то нам потрібно перейти до максимально безпечного процесу, щоб ми були готові до будь-яких ударів ракет і блокувань", – підкреслив Зеленський.

  • 9 липня повідомлялося, що Володимир Зеленський зустрівся з підрядниками будівництва автодоріг, аби обговорити відновлення інфраструктури під час війни. 

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дороги
Укравтодор
Володимир Зеленський
війна з Росією
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