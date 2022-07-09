Зеленський зустрівся з будівельними компаніями, які продовжують працювати в Україні
9 липня президент України зустрівся з підрядниками будівництва автодоріг, аби обговорити відновлення інфраструктури під час війни
Про це інформує в телеграмі президент України Володимир Зеленський.
"Працюємо над відбудовою нашої країни. З представниками підрядників будівництва автодоріг обговорили особливості відновлення інфраструктурних об’єктів в умовах війни.
Важливо, що будівельні компанії продовжують працювати в Україні навіть після російського вторгнення. Дякую за вашу допомогу та підтримку українських міст", - прокоментував зустріч Зеленський.
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