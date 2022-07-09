Про це інформує в телеграмі президент України Володимир Зеленський.

"Працюємо над відбудовою нашої країни. З представниками підрядників будівництва автодоріг обговорили особливості відновлення інфраструктурних об’єктів в умовах війни.

Важливо, що будівельні компанії продовжують працювати в Україні навіть після російського вторгнення. Дякую за вашу допомогу та підтримку українських міст", - прокоментував зустріч Зеленський.

4 липня уряд представив проєкт плану відновлення України на міжнародній конференції в Швейцарії, він потребує $750 млрд.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш впевнений, що відновлення України має розпочинатися вже зараз.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль переконаний, що всі конфісковані активи РФ мають бути направлені на відновлення економіки та інфраструктури України.