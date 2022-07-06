Генсек ООН Гутерреш закликав почати відбудову України вже зараз
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш впевнений, що відновлення України має розпочинатися вже зараз
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на відеозвернення Гутерреша до учасників Міжнародної конференції з відновлення України, яка проходила у Швейцарії 4-5 липня.
"Російська війна в Україні забрала тисячі життів і насильно переселила мільйони людей. Мільйони українців втратили засоби до існування, і 90% з них ризикують опинитися в злиднях. Це довгий шлях – але він має розпочинатися вже зараз", - сказав генсек ООН Антоніу Гутерреш.
Португалець також зауважив, що для відновлення зруйнованих будинків, шкіл, лікарень та інших найважливіших об'єктів інфраструктури будуть потрібні роки.
За словами Антоніу Гутерреша, у співпраці з українським урядом і більш як 300 місцевими партнерами, ООН надає життєво необхідну допомогу майже 9 млн осіб.
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