Генсек ООН Гутерреш закликав почати відбудову України вже зараз

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на відеозвернення Гутерреша до учасників Міжнародної конференції з відновлення України, яка проходила у Швейцарії 4-5 липня.

"Російська війна в Україні забрала тисячі життів і насильно переселила мільйони людей. Мільйони українців втратили засоби до існування, і 90% з них ризикують опинитися в злиднях. Це довгий шлях – але він має розпочинатися вже зараз", - сказав генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Португалець також зауважив, що для відновлення зруйнованих будинків, шкіл, лікарень та інших найважливіших об'єктів інфраструктури будуть потрібні роки.

За словами Антоніу Гутерреша, у співпраці з українським урядом і більш як 300 місцевими партнерами, ООН надає життєво необхідну допомогу майже 9 млн осіб.

4 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що конференція в Лугано може стати вагомим кроком для відбудови України

4 липня уряд представив проєкт плану відновлення України на міжнародній конференції в Швейцарії, він потребує $750 млрд.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль переконаний, що всі конфісковані активи РФ мають бути направлені на відновлення економіки та інфраструктури України.