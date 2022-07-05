Про це він заявив під час виступу на конференції з відновлення України в Лугано, Швейцарія, яка транслювалася на телеканалі "Еспресо".

"Ми фокусуємо нашу увагу на питанні відбудови України. Це дуже амбітний план як для уряду України, так і для міжнародних партнерів. Зокрема, ми ініціюємо послідовність та стабільність. Ми створили координаційні групи з представників української влади, які братимуть участь у провадженнях ініціатив. Ми також розуміємо, що російські активи будуть конфісковані через агресію Російської Федерації проти України. Ці кошти мають бути направлені на відновлення України", - розповів Шмигаль.

Премʼєр-міністр наголосив, що Україна прагне та працює над новим рівнем безпеки для держави.

"Ми прагнемо перейти на інший рівень безпеки для держави, щоб в майбутньому будь-який агресор знав ціну війни проти України. Це є дуже важливим моментом. Тому в нас були сесійні засідання, на яких ми працювали над цим питанням. Також ми обговорювали економічну ситуацію в країні й те, яким чином зможемо досягти економічного дива в Україні під час війни й після її завершення", - додав він.

4 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що конференція в Лугано може стати вагомим кроком для відбудови України

4 липня уряд представив проект плану відновлення України на міжнародній конференції в Швейцарії, він потребує $750 млрд