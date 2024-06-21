Уряд виділив мільярд грн на шкільні автобуси: деталі
Уряд виділив 1 мільярд гривень на автобуси, які будуть підвозити дітей до шкіл з укриттями. Гроші розподілили між областями
Про це повідомляє віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
На гроші, які розподілили між областями, до початку цього навчального року закуплять 500 автобусів, щоб підвозити дітей до шкіл з укриттями у більш безпечних громадах.
"Наша ціль у 2024 році - створити безпечні умови для очного навчання близько 300 тисяч учнів. Працюємо над цим комплексно - укриття й автобуси. Доступ дітей до очного навчання є ключовою передумовою якісних змін в освіті", - написав Федоров.
Він також зазначив, що Україна разом із партнерами працює над тим, щоб забезпечити дітей і вчителів девайсами для навчання. Зокрема з початку повномасштабного вторгнення вчителі вже отримали майже 98 тисяч гаджетів, а діти - понад 128 тисяч.
- В Україні запустили сайт застосунку для школярів, батьків і вчителів "Мрія". Він доступний двома мовами - українською та англійською.
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