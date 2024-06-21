Уряд виділив мільярд грн на шкільні автобуси: деталі

Про це повідомляє віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

На гроші, які розподілили між областями, до початку цього навчального року закуплять 500 автобусів, щоб підвозити дітей до шкіл з укриттями у більш безпечних громадах.



"Наша ціль у 2024 році - створити безпечні умови для очного навчання близько 300 тисяч учнів. Працюємо над цим комплексно - укриття й автобуси. Доступ дітей до очного навчання є ключовою передумовою якісних змін в освіті", - написав Федоров.

Він також зазначив, що Україна разом із партнерами працює над тим, щоб забезпечити дітей і вчителів девайсами для навчання. Зокрема з початку повномасштабного вторгнення вчителі вже отримали майже 98 тисяч гаджетів, а діти - понад 128 тисяч.