Уряд запустив проєкт з опанування понад 30 професій для жінок

Про це повідомило Міністерство економіки України.

"Ця програма допоможе жінкам освоїти нові професії, де вони були раніше менш представлені. Жінки зможуть за державний кошт опанувати понад 30 професій, зокрема, й найбільш затребувані серед роботодавців", - зазначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Згідно з умовами проєкту навчання жінок здійснюватиметься на замовлення роботодавця. Працедавець буде зобов'язаний працевлаштувати їх після завершення навчання.

Зокрема, серед професій, які жінки зможуть опанувати: водійка трамвая, тролейбуса та навантажувача, операторка верстатів з програмним керуванням, фрезерувальниця, майстерка з монтажу та обслуговування систем відновлювальної енергетики та інші.

"Щоб замовити навчання, роботодавець має звернутись до центру зайнятості. Фахівчиня зможе обрати заклад освіти самостійно з переліку закладів, які здійснюють навчання за професією", - зазначили в міністерстві.

Там додали, що центр зайнятості здійснює оплату навчання в розмірі не більше 10 прожиткових мінімумів для працездатних людей. Йдеться про 30 280 грн. Якщо вартість навчання перевищує цей розмір, різницю може сплатити роботодавець або учасниця проєкту.