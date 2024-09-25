Iron Women: жінок запрошують стати водійками екскаватора й навантажувача
Український жінок запрошують пройти безоплатне навчання на операторок екскаватора та фронтального навантажувача
Про це повідомляє Міністерство економіки України.
"Щоб покращити ситуацію на ринку праці, допомогти жінкам опанувати більш затребувану професію та підвищити свою конкурентоздатність, ми запровадили низку програм з перекваліфікації та навчання. Завдяки цьому тисячі українок мають можливість опанувати нову спеціальність, яка є більш актуальною на сьогодні, розширити знання за фахом, підвищити свій професійний рівень. Ми вдячні нашим партнерам за підтримку і готовність масштабувати програми перекваліфікації, щоб жінки могли реалізувати себе в будь-якій сфері чи професії", - зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.
Програма Iron Women складається з теоретичного курсу, який проходить онлайн та практичного навчання, яке відбуватиметься на техніці Volvo Construction Equipment, серед якої перший в Україні електричний колісний навантажувач, кажуть в Мінекономіки.
"Навчання завершується професійною атестацією на отримання кваліфікації "машиніст екскаватора 5 розряду" та "водій навантажувача 4 розряду". Отримана кваліфікація передбачає роботу на підприємствах без права виїзду на дороги загального користування", - йдеться у повідомленні.
Участь програмі можуть безоплатно взяти жінки від 18 років, які мають дійсне водійське посвідчення будь-якої категорії та досвід водіння. Подати заявку можна за наступним посиланням до 6 жовтня.
- В Україні запустять пілотний проєкт, спрямований на безплатне навчання жінок на водійок у сфері міського й муніципального транспорту.
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