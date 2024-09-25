Iron Women: жінок запрошують стати водійками екскаватора й навантажувача

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

"Щоб покращити ситуацію на ринку праці, допомогти жінкам опанувати більш затребувану професію та підвищити свою конкурентоздатність, ми запровадили низку програм з перекваліфікації та навчання. Завдяки цьому тисячі українок мають можливість опанувати нову спеціальність, яка є більш актуальною на сьогодні, розширити знання за фахом, підвищити свій професійний рівень. Ми вдячні нашим партнерам за підтримку і готовність масштабувати програми перекваліфікації, щоб жінки могли реалізувати себе в будь-якій сфері чи професії", - зазначила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Програма Iron Women складається з теоретичного курсу, який проходить онлайн та практичного навчання, яке відбуватиметься на техніці Volvo Construction Equipment, серед якої перший в Україні електричний колісний навантажувач, кажуть в Мінекономіки.

"Навчання завершується професійною атестацією на отримання кваліфікації "машиніст екскаватора 5 розряду" та "водій навантажувача 4 розряду". Отримана кваліфікація передбачає роботу на підприємствах без права виїзду на дороги загального користування", - йдеться у повідомленні.

Участь програмі можуть безоплатно взяти жінки від 18 років, які мають дійсне водійське посвідчення будь-якої категорії та досвід водіння. Подати заявку можна за наступним посиланням до 6 жовтня.