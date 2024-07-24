В Україні запустять пілотний проєкт безкоштовного навчання жінок на водійок міських автобусів
В Україні запустять пілотний проєкт, спрямований на безкоштовне навчання жінок на водійок у сфері міського й муніципального транспорту
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Зазначено, що мета проєкту - перепідготувати й перекваліфікувати жінок-водійок міського й муніципального транспорту, а саме автобусів.
Програма "Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень" є безоплатною й спрямована на розвиток професійних навичок українок. Вона зокрема передбачає навчання жінок для отримання кваліфікаційної карти водія (код 95) - документа, який підтверджує професійну компетенцію водія автобуса за європейським стандартом.
Відомство підкреслює, що проєкт є відповіддю на дефіцит кадрів у галузі перевезень, які спричинені повномасштабним вторгненням РФ.
За словами заступника міністра інфраструктури Сергія Деркача, дефіцит водіїв автобусів в українських областях становить близько 30% - тобто близько 6 тис. працівників.
"Мета пілотного проєкту – забезпечити перепідготовку та перекваліфікацію жінок-водійок у сфері міського та муніципального транспорту, а саме автобусів. Це перша ініціатива Міністерства спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і задля подолання стереотипів та упереджень щодо професій. За останніми даними, дефіцит водіїв автобусів у регіонах складає близько 30%, а це близько шести тисяч співробітників", - сказав він.
Пілотний проєкт реалізовуватиме ГО "Фундація інституційного розвитку" за фінансової підтримки Швеції. Його погодили Представництво ООН Жінки в Україні та Мінінфраструктури.
- 21 червня повідомлялося, що в Україні планують на національному рівні навчати жінок водінню великогабаритного транспорту через брак фахівців у зв'язку з мобілізацією.
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