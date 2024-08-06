Уряд звільнив заступника глави МОЗ Ємця
Кабінет міністрів України 5 серпня звільнив Петра Ємця з посади заступника міністра охорони здоров'я. Він обіймав цю посаду з червня 2021 року
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Звільнено Ємця Петра Володимировича з посади заступника міністра охорони здоров’я України", - йдеться у повідомленні.
Довідка: Петро Ємець - фінансист, магістр з маркетингового менеджменту, закінчив Київський національний економічний університет у 2002 році. У 2012 році отримав кваліфікацію магістра державного управління в Національній академії державного управління при Президентові України.
Кабінет Міністрів призначив Ємця заступником міністра охорони здоров’я України 2 червня 2021 року. До цього він обіймав посаду заступника директора департаменту з фінансово-економічних питань, бухгалтерського обліку та фінансової звітності МОЗ.
- Нещодавно Кабінет Міністрів також звільнив з посад голову Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслана Слободяна та першого заступника міністра енергетики Юрія Власенка.
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