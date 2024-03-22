"Усі готуються до розпилу України": російські фейки за 22 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 22 березня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Речник Путіна Пєсков заявив: "Для нас головне убезпечити людей у цих суб'єктах (ТОТ України – ред.) і звільнити територію цих суб'єктів, яка окупована київським режимом".

Фейк: Колаборант з РФ А. Марочко заявив: "Бійці ЗСУ влаштували страту трьох осіб на Сватівсько-Кременському напрямку".

Дезінформація: Ворожий TG-канал "Картель" написав: "Європейські війська увійдуть частково на територію України заради того, щоб відхопити потім собі хоч щось у торгах за українським кейсом. Усі готуються до розпилу України".