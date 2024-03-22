"Усі готуються до розпилу України": російські фейки за 22 березня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків і маніпуляцій, які російський ворог продукував 22 березня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 22 березня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Речник Путіна Пєсков заявив: "Для нас головне убезпечити людей у цих суб'єктах (ТОТ України – ред.) і звільнити територію цих суб'єктів, яка окупована київським режимом".
Фейк: Колаборант з РФ А. Марочко заявив: "Бійці ЗСУ влаштували страту трьох осіб на Сватівсько-Кременському напрямку".
Дезінформація: Ворожий TG-канал "Картель" написав: "Європейські війська увійдуть частково на територію України заради того, щоб відхопити потім собі хоч щось у торгах за українським кейсом. Усі готуються до розпилу України".
- 22 березня російська пропаганда запустила вкид, нібито ЗСУ можуть відійти за лінію Дніпра й залишити Харків.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.74 Купівля 38.74Продаж 39.26
- EUR Купівля 42.05Продаж 42.81
- Актуальне
- Важливе