"ЗСУ можуть відійти за лінію Дніпра й залишити Харків": у мережі з'явився новий вкид РФ
Російська пропаганда запустила вкид, нібито ЗСУ можуть відійти за лінію Дніпра й залишити Харків
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
"Сили оборони готуються провести частковий відхід на нові рубежі через зволікання з передачею американської зброї", - пишуть російські телеграм-канали.
У Центрі згадують, що це не перші подібні фейки від РФ. Пропаганда вже поширювала вкиди, що "ЗСУ готуються відступати", а "Росія не зупиниться, поки не захопить Харків, Одесу, Суми, Миколаїв".
"Такої дезінформації побільшало після того, як підрозділи ЗСУ вийшли з Авдіївки на більш вигідні рубежі. Російська пропаганда намагалася подати це як ознаку прийдешнього краху ЗСУ. Насправді ситуація на всіх фронтах є контрольованою, а реальних ознак готовності ЗС РФ захопити якесь велике українське місто немає", - пише Spravdi.
- У російських терористів наразі немає сил, щоб наступати на Сумську область з півночі.
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