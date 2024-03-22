"ЗСУ можуть відійти за лінію Дніпра й залишити Харків": у мережі з'явився новий вкид РФ

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"Сили оборони готуються провести частковий відхід на нові рубежі через зволікання з передачею американської зброї", - пишуть російські телеграм-канали.

У Центрі згадують, що це не перші подібні фейки від РФ. Пропаганда вже поширювала вкиди, що "ЗСУ готуються відступати", а "Росія не зупиниться, поки не захопить Харків, Одесу, Суми, Миколаїв".

"Такої дезінформації побільшало після того, як підрозділи ЗСУ вийшли з Авдіївки на більш вигідні рубежі. Російська пропаганда намагалася подати це як ознаку прийдешнього краху ЗСУ. Насправді ситуація на всіх фронтах є контрольованою, а реальних ознак готовності ЗС РФ захопити якесь велике українське місто немає", - пише Spravdi.