Інформація про готовність РФ наступати на Сумщину з півночі не відповідає дійсності, - ЦПД

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

У ЦПД наголосили, що інформація про готовність росіян наступати на Сумщину з півночі, яку поширюють деякі експерти, не відповідає дійсності.

"У РФ наразі немає ресурсів для наступальних дій на цьому напрямку, а подібна інформація експертів, що не мають доступу до жодної розвідувальної інформації, повністю співпадає з російськими наративами "пропаганди страху", які вони поширюють в наш інформаційний простір на фоні посилення обстрілів Сумської області", - йдеться у повідомленні.

Неперевірена інформація лише допомагає росіянам поширювати паніку. ЦПД закликає довіряти лише офіційним джерелам.