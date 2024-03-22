Інформація про готовність РФ наступати на Сумщину з півночі не відповідає дійсності, - ЦПД
У російських терористів нараз немає сил, щоб наступати на Сумську область з півночі
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
У ЦПД наголосили, що інформація про готовність росіян наступати на Сумщину з півночі, яку поширюють деякі експерти, не відповідає дійсності.
"У РФ наразі немає ресурсів для наступальних дій на цьому напрямку, а подібна інформація експертів, що не мають доступу до жодної розвідувальної інформації, повністю співпадає з російськими наративами "пропаганди страху", які вони поширюють в наш інформаційний простір на фоні посилення обстрілів Сумської області", - йдеться у повідомленні.
Неперевірена інформація лише допомагає росіянам поширювати паніку. ЦПД закликає довіряти лише офіційним джерелам.
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