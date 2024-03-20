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На Сумщині можуть оголосити примусову евакуацію родин із дітьми з прикордонних громад

20 березня, 2024 середа
16:24
Війна з Росією евакуація

На Сумщині влада готує рішення щодо примусової евакуації родин із дітьми із прикордонних громад, які перебувають під постійними ворожими обстрілами

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

За його словами, частина мешканців прикордоння відмовляється від евакуації. Особливо це стосується літніх людей.

"Учора я був у тих населених пунктах, які сьогодні евакуюються. Спілкувався з тими громадянами, які відмовляються (від евакуації, – ред.). На жаль, така ситуація існує", – зауважив Артюх.

Очільник ОВА повідомив, що у Великописарівській громаді залишаються 80 сімей із дітьми. Незабаром може бути ухвалено рішення про евакуацію з цієї громади.

"Така ж сама ситуація – Шосткинський район – Середино-Будська громада. Там теж ми порушили клопотання щодо примусової евакуації сімей із дітьми", – розповів чиновник.

Варто зазначити, що 19 березня ворог завдав масованого авіаудару по цивільній інфраструктурі Великописарівської територіальної громади, внаслідок чого загинув працівник школи, пише Офіс генпрокурора. За кілька днів до того Артюх сказав, що у Сумській області за два дні було перевищено піврічну норму обстрілів.

  • Раніше голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова сказала в ефірі Еспресо, що у 5-кілометровій зоні від кордону з РФ на Сумщині все ще проживають близько 1,5 тис. людей.
Теги:
Україна
Сумщина
окупанти
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