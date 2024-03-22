Росіяни намагаються помститися Сумщині за те, що їх витіснили з області два роки тому, - Україна в ОБСЄ

Про це повідомляє заступниця очільника української місії при ОБСЄ Вікторія Кувшинникова, пише "Укрінформ".

"З початку березня російська авіація скинула майже 200 керованих бомб лише на населені пункти Сумської області. Кожна така бомба важить від 500 кг до 1,5 тонн. Росія систематично перетворює на руїни села та об'єкти цивільної інфраструктури", - сказала вона.

За її словами, лише минулої доби Росія здійснила 136 обстрілів Сумщини з різних видів зброї.

"Росія продовжує мститися людям за те, що їх витіснили з Сумської області два роки тому. Така ж доля спіткала наших людей і на Херсонщині. Оскільки Москва не приймає реальності, що ніхто не хоче бачити Росію в Україні, вона продовжує вбивати і руйнувати", - додала Кувшинникова.