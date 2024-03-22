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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни намагаються помститися Сумщині за те, що їх витіснили з області два роки тому, - Україна в ОБСЄ

22 березня, 2024 п'ятниця
06:49
Війна з Росією Сумщина

З початку березня 2024 року Росія скинула по території Сумської області 200 авіабомб. Так ворог намагається помститися регіону за те, що їх витіснили два роки тому

Про це повідомляє заступниця очільника української місії при ОБСЄ Вікторія Кувшинникова, пише "Укрінформ".

"З початку березня російська авіація скинула майже 200 керованих бомб лише на населені пункти Сумської області. Кожна така бомба важить від 500 кг до 1,5 тонн. Росія систематично перетворює на руїни села та об'єкти цивільної інфраструктури", - сказала вона.

За її словами, лише минулої доби Росія здійснила 136 обстрілів Сумщини з різних видів зброї.

"Росія продовжує мститися людям за те, що їх витіснили з Сумської області два роки тому. Така ж доля спіткала наших людей і на Херсонщині. Оскільки Москва не приймає реальності, що ніхто не хоче бачити Росію в Україні, вона продовжує вбивати і руйнувати", - додала Кувшинникова.

  • 20 березня голова Сумської ОВА Володимир Артюх сказав, що через постійні ворожі обстріли влада розглядає примусову евакуацію родин із дітьми з прикордонних громад області.
  • Міський голова Конотопа Артем Семеніхін серед причин посилення обстрілів Сумщини назвав намагання ворога відтягнути резерви України з лінії бойового зіткнення.
Теги:
російська армія
Сумщина
ракетний удар
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