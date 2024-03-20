"Є кілька цілей": мер Конотопа пояснив, чому окупанти активніше атакують Сумщину

Про це мер сказав "24 каналу".

"Є кілька цілей в окупантів, яких вони хочуть досягнути за допомогою цих ударів зараз, зокрема по Сумщині. Перше. Вони хочуть відтягнути наші додаткові сили, резерви з лінії безпосереднього бойового зіткнення, щоб тримати нас тут у напрузі", - сказав Семеніхін.

Також росіяни хочуть послабити економічний потенціал прикордонних регіонів України, аби якомога більше людей виїхали звідти.

"Це щоб у випадку, якщо колись, можливо, вони зможуть сюди прорватися, їм не чинили такого затятого партизанського спротиву, який був у 2022 році", - пояснив міський голова.

Окрім того, ворог хоче, щоб на Сумщині побільшало людей, готових до "мирних" переговорів із РФ.

"На жаль, певна частина людей на це все ведеться. Але все-таки більша частина тверезо мислить і розуміє, що війна – це не курорт, відсидітися не вийде ні в кого. Усі ми повинні допомагати армії", – резюмував Семеніхін.