"Є кілька цілей": мер Конотопа пояснив, чому окупанти активніше атакують Сумщину
Міський голова Конотопа Артем Семеніхін серед причин посилення обстрілів Сумщини назвав намагання ворога відтягнути резерви України з лінії бойового зіткнення
Про це мер сказав "24 каналу".
"Є кілька цілей в окупантів, яких вони хочуть досягнути за допомогою цих ударів зараз, зокрема по Сумщині. Перше. Вони хочуть відтягнути наші додаткові сили, резерви з лінії безпосереднього бойового зіткнення, щоб тримати нас тут у напрузі", - сказав Семеніхін.
Також росіяни хочуть послабити економічний потенціал прикордонних регіонів України, аби якомога більше людей виїхали звідти.
"Це щоб у випадку, якщо колись, можливо, вони зможуть сюди прорватися, їм не чинили такого затятого партизанського спротиву, який був у 2022 році", - пояснив міський голова.
Окрім того, ворог хоче, щоб на Сумщині побільшало людей, готових до "мирних" переговорів із РФ.
"На жаль, певна частина людей на це все ведеться. Але все-таки більша частина тверезо мислить і розуміє, що війна – це не курорт, відсидітися не вийде ні в кого. Усі ми повинні допомагати армії", – резюмував Семеніхін.
- Раніше голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова сказала в ефірі Еспресо, що у 5-кілометровій зоні від кордону з РФ на Сумщині все ще проживають близько 1,5 тис. людей.
- 20 березня голова Сумської ОВА Володимир Артюх сказав, що через постійні ворожі обстріли влада розглядає примусову евакуацію родин із дітьми з прикордонних громад області.
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