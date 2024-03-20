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"Є кілька цілей": мер Конотопа пояснив, чому окупанти активніше атакують Сумщину

20 березня, 2024 середа
17:32
Війна з Росією обстріл Сумщини

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін серед причин посилення обстрілів Сумщини назвав намагання ворога відтягнути резерви України з лінії бойового зіткнення

Про це мер сказав "24 каналу".

"Є кілька цілей в окупантів, яких вони хочуть досягнути за допомогою цих ударів зараз, зокрема по Сумщині. Перше. Вони хочуть відтягнути наші додаткові сили, резерви з лінії безпосереднього бойового зіткнення, щоб тримати нас тут у напрузі", - сказав Семеніхін.

Також росіяни хочуть послабити економічний потенціал прикордонних регіонів України, аби якомога більше людей виїхали звідти.

"Це щоб у випадку, якщо колись, можливо, вони зможуть сюди прорватися, їм не чинили такого затятого партизанського спротиву, який був у 2022 році", - пояснив міський голова.

Окрім того, ворог хоче, щоб на Сумщині побільшало людей, готових до "мирних" переговорів із РФ.

"На жаль, певна частина людей на це все ведеться. Але все-таки більша частина тверезо мислить і розуміє, що війна – це не курорт, відсидітися не вийде ні в кого. Усі ми повинні допомагати армії", – резюмував Семеніхін.

  • Раніше голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова сказала в ефірі Еспресо, що у 5-кілометровій зоні від кордону з РФ на Сумщині все ще проживають близько 1,5 тис. людей.
  • 20 березня голова Сумської ОВА Володимир Артюх сказав, що через постійні ворожі обстріли влада розглядає примусову евакуацію родин із дітьми з прикордонних громад області.
Теги:
Росія
Сумщина
окупанти
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