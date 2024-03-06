Успішний лютий: Еспресо знов перший серед інформаційних каналів
За підсумками лютого телеканал Еспресо лідирує за показниками теледивлення, випереджаючи інші канали інформаційного мовлення
Згідно даних дослідження Nielsen, у лютому частка Еспресо була 0,88%, рейтинг 0,15% (аудиторія старше 18 років у населених пунктах із населенням понад 50 тис).
Телеканал утримує лідерство в інформаційному мовленні вже 11 місяців поспіль.
Ми вдячні глядачам за увагу, довіру і за те, що в новому році вони продовжують віддавати перевагу саме нашому українському погляду. Ми, своєю чергою, і надалі докладатимемо зусиль, щоб повно, оперативно і об’єктивно інформувати їх про найважливіше в Україні у світі.
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З 23 лютого телеканал "Еспресо. Біла Церква" розпочав мовлення в цифровому ефірі Білої Церкви.
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