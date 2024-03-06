Успішний лютий: Еспресо знов перший серед інформаційних каналів 

Згідно даних дослідження Nielsen, у лютому частка Еспресо була 0,88%, рейтинг 0,15% (аудиторія старше 18 років у населених пунктах із населенням понад 50 тис).

Телеканал утримує лідерство в інформаційному мовленні вже 11 місяців поспіль.

Ми вдячні глядачам за увагу, довіру і за те, що в новому році вони продовжують віддавати перевагу саме нашому українському погляду. Ми, своєю чергою, і надалі докладатимемо зусиль, щоб повно, оперативно і об’єктивно інформувати їх про найважливіше в Україні у світі.