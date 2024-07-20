В Одесі маршрутка в’їхала у вантажівку: водій та 12 пасажирів отримали ушкодження

Про це повідомляє ГУ Національної поліції в Одеській області.

За попередньою інформацією слідства, під час руху в напрямку центра міста, водієві маршрутки раптово стало зле, внаслідок чого він не впорався з керуванням та наїхав на запарковану вантажівку з напівпричепом.

ДТП сталася на перехресті вулиць Михайла Грушевського та Хуторської. Наразі відомо про дванадцятьох пасажирів та водія громадського транспорту, які звернулися по медичну допомогу. Усі вони отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Наразі правоохоронці встановлюють повні обставини дорожньо-транспортної пригоди, після чого їй буде надана правова кваліфікація. У водія маршрутки перевірять вміст алкоголю в крові.