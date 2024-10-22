В Одесі померла 13-річна школярка: їй стало зле під час повітряної тривоги

Про це інформує поліція Одещини.

Як розповіли вчителі, дівчині стало зле, коли учні та педагоги спускалися в укриття після оголошення повітряної тривоги. Вони викликали швидку та почали надавати дитині першу долікарську допомогу.

"Згодом медики, які прибули на виклик, почали реанімаційні заходи, але, на жаль, дівчинка померла", - йдеться у повідомленні.

Лікарі повідомили про подію правоохоронців. У навчальний заклад прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з попередньою приміткою "природна смерть".

"Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті", - додали в поліції.