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В Одесі тренер з фітнесу не пустив військових до тренажерного залу й став бажати їм смерті: "Щоб ви там усі здохли"

6 липня, 2024 субота
13:17
Суспільство фітнес урод з одеси

В одному з одеських фітнес-центрів тренер вигнав військових, облаявши і побажавши їм загинути. Після розголосу ситуації небайдужі провели з чоловіком "пояснювальну бесіду"

Зміст

Про інцидент повідомив у своєму тг-каналі учасник бойових дій та громадський активіст Дем'ян Ганул.

"Мені було важко додивитися це відео до кінця, адреналін та бажання помсти переповнюють З відео зрозуміло що (чоловік, - ред.) бачить людину в формі й з притаманною сепаратисту ненавистю бажає смерті та посилає захисника", - написав активіст.

На відео чутно, що військові звертаються до фітнес-тренера спокійно й інтелігентно. На це чоловік грубо відповідає, вживаючи купу матюків. 

"Ти для мене не людина... Щоб ти і ви всі, хто там воює, здохли", - висловився чоловік.

Обережно! На відео присутня нецензурна лексика. 18+

Згодом Ганул повідомив, що пізніше фітнес-тренера знайшли й заставили розплатитися за свої слова. Зокрема. у мережі з'явилося фото з розбитим обличчям чоловіка.

"Я ж казав, не можна ображати військових", - пише активіст.

фітнес урод з одеси

Фото: dumskaya

Як зазначається, зухвалим кривдником військових виявився Свивастян Гогович. У своєму Instagram він не приховує свою зневагу до України, її народу та президента Володимира Зеленського.

Згодом Дем'ян Ганул повідомив, що фітнес-тренеру вручили повістку і відправили проходити військово-лікарську комісію.

"Ну і на завершення історії з биком тренером який ображав військових. Одразу отримав повістку та поїхав проходити ВЛК. Я проконтролював його трансфер до бусіка, тепер військові матимуть змогу запитати в нього чому він бажав їм смерті", - пише активіст.

Теги:
Україна
Одеса
військові
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