В Одесі ввели графіки відключень світла

Про це повідомляють у ДТЕК.

"У зв'язку зі збільшенням електроспоживання у вечірні пікові години за розпорядженням НЕК Укренерго в Одесі застосовуються графіки стабілізаційних відключень", - йдеться у повідомленні.

Енергетики закликають розумно споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу. Наприклад, обмежити використання вуличного освітлення, фасадів та вивісок, не вмикати одночасно всі енергоємні прилади, а користуйтися ними по черзі.