В Одесі ввели графіки відключень світла
Через збільшення споживання електроенергії у вечірні пікові години в Одесі ввели стабілізаційні відключення світла
Про це повідомляють у ДТЕК.
"У зв'язку зі збільшенням електроспоживання у вечірні пікові години за розпорядженням НЕК Укренерго в Одесі застосовуються графіки стабілізаційних відключень", - йдеться у повідомленні.
Енергетики закликають розумно споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу. Наприклад, обмежити використання вуличного освітлення, фасадів та вивісок, не вмикати одночасно всі енергоємні прилади, а користуйтися ними по черзі.
- 24 березня очільник міської адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що у місті запроваджують графіки аварійних відключень електроенергії.
- 24 березня стало відомо, що внаслідок найбільшої за увесь час повномасштабного вторгнення російської атаки по українській інфраструктурі 22 березня ДТЕК втратив половину генерації електроенергії.
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