В окупованому Криму обвалився міст на дорозі Джанкой - Маслово
Ввечері середи, 13 листопада, у тимчасово окупованому Криму обвалився міст на дорозі Джанкой - Маслово
Про це повідомляє російський пропагандистський Telegram-канал "Крим 24".
Інцидент стався у Джанкойському районі тимчасово окупованого Криму близько 20:00. Внаслідок обвалу моста на дорозі Джанкой - Маслово постраждали щонайменше 2 осіб.
"У момент події на мосту перебували легковик та вантажівка", - заявили російські "рятувальники".
- Уранці 13 листопада в тимчасово окупованому Севастополі вибухнула автівка, в якій перебував керівник штабу ракетних кораблів Чорноморського флоту РФ Валерій Транковський. Це була операція СБУ.
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