Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство В ОП хочуть швидко провести президентські вибори, якщо буде припинення вогню, - політолог Рейтерович
Ексклюзив

В ОП хочуть швидко провести президентські вибори, якщо буде припинення вогню, - політолог Рейтерович

Євген Козярін
24 вересня, 2025 середа
22:27
Суспільство Ігор Рейтерович

Як тільки стане більш-менш зрозуміло, що може бути припинення вогню, влада оперативно вносить зміни до законодавства, швиденько оголошує президентські вибори, а за їх вже результатами спокійно починає готуватися до парламентських

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав політолог, керівник політико-правових програм "Українського Центру суспільного розвитку" Ігор Рейтерович.

Він відповів на питання, чому в Україні не готують виборче законодавство зараз. 

"У Верховній Раді треба було б давним-давно напрацювати відповідний пакет, і можливо навіть за нього проголосувати, і чітко просто в цьому пакеті вказати, що він вступає в дію там певних умов, які будуть означати припинення вогню, припинення, мабуть, правового режиму воєнного стану і так далі", - зазначив політолог.

Рейтерович розповів, що чув аргументи від народних депутатів, від монобільшості, чому вони цього не роблять.

"Вони чомусь вважають, що це розгонить маховик виборів, якоїсь політичної боротьби, але це не дуже чесна позиція, тому що ми маховик виборів, хай і не явних бачимо навіть зараз. І багато дуже дій, речей, які відбуваються в Україні, вони вже десь знаходяться в логіці цих виборів, хоча вибори можуть бути через достатньо довгий проміжок часу. Це перший момент", - вважає він.

Політолог сказав, що другий момент - є ще певний такий цинічний політичний розрахунок.

"Оскільки в Офісі президента і я так зрозумів, це з останніх заяв, в тому числі і глави держави. Вони хочуть все ж таки терміново, швидко, якщо буде припинення вогню, провести саме президентські вибори. Не парламентські. Парламентські їх насправді цікавлять набагато менше зараз, ніж президентські. Для них на першому місці стоять президентські, їх треба виграти. І якщо це буде відбуватися з якимись мінімальними змінами до законодавства або навіть і серйозними, але які будуть тут ледь не миттєво проголосовані, так що сьогодні голосуємо і завтра оголошуємо початок виборчої кампанії, через місяць вже йдемо на виборчі дільниці, значить вони це будуть реалізовувати, тому що,  це вигідно з політтехнологічного погляду", - зауважив Рейтерович.

На його думку, в іншому випадку, коли ви починаєте зараз готувати серйозний закон, чітко все прописувати, вам треба давати відповіді на дуже багато питань, які насправді не посилять, а послаблять позиції чинного голови держави. 

"Тому в них є, мабуть, такий розрахунок. Як тільки стане більш-менш зрозуміло, що може бути припинення вогню, вони оперативно, швидко вносять якісь зміни до законодавства, швиденько оголошують президентські вибори, а за їх вже результатами спокійно починають готуватися до парламентських, тому що, якщо Володимир Олександрович переобереться, очевидно, що тоді стартові можливості для якогось умовного блоку Зеленського будуть кращі, ніж вони є зараз, згідно різноманітних соціологічних опитувань", - вважає політолог.

Рейтерович сказав, що це логіка вже не миру і не війни - це логіка чисто політтехнологічна логіка виборів. 

"В них є вузьке вікно можливостей, і вони не хочуть його відкривати до тих пір, доки не буде вже чітко зрозуміло, що це можна зробити. Це тримає в підвищеному стані всіх потенційних конкурентів, а той, хто знаходиться при владі, він завжди готовий. Так що це така неконкурентна певна перевага, якої, звісно, ніхто не хоче позбавлятися і віддавати її комусь іншому", - підсумував він.

