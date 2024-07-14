В Україні 15 липня графіки вимкнень світла одночасно діятимуть для 3 та 4 черг
У понеділок, 15 липня, графіки відключень електроенергії в Україні діятимуть протягом усієї доби. У певні години обленерго одночасно вимикатимуть світло у 3 та 4 черг
Про це повідомляє Укренерго.
У вечірні години, з 16:00 до 24:00, обленерго застосовуватимуть одночасно 4 черги відключень.
"15 липня заходи обмеження споживання діятимуть протягом всієї доби. В інші години діятимуть три черги відключень. Споживайте, будь ласка, ощадливо", - пишуть в Укренерго.
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