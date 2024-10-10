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В Україні 17 жовтня проведуть національний тест з медіаграмотності

Катерина Ганжа
10 жовтня, 2024 четвер
11:54
Суспільство комп'ютер

У четвер, 17 жовтня, українці матимуть змогу долучитися до національного тесту з медіаграмотності, який проводять в Україні вже втретє

Зміст

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

"Вже третій рік поспіль напередодні Глобального тижня медіаграмотності національний проєкт з медіаграмотності "Фільтр" Міністерства культури та стратегічних комунікацій України разом із партнерами організовує національний тест з медіаграмотності. Перевіряйте, наскільки ви стійкі до маніпуляцій і дезінформації, та вигравайте корисні подарунки!" - йдеться у повідомленні.

Тест складається з 25 питань і 5 тематичних блоків. Цьогоріч його можна буде пройти в будь-який зручний час протягом дня 17 жовтня з 08:30 до 23:59 за посиланням.

Після проходження тесту учасникам автоматично покажуть результат, а правильні відповіді буде опубліковано 18 жовтня на сайті "Фільтра".

Зазначається, що 50 учасників та учасниць, які дадуть найбільшу кількість правильних відповідей за найшвидший час, отримають корисні подарунки від партнерів.

"Пройти тест можна лише 1 раз – учасники та учасниці, які завершать тест декілька разів, не зможуть претендувати на подарунки. Тест буде відкритий на сайті й після 17 жовтня, але претендувати на призи зможуть лише ті учасники та учасниці, які пройдуть його саме в цей день", - зазначають у Міністерстві.

  • Цьогоріч Всеукраїнський радіодиктант національної єдності відбудеться в п'ятницю, 25 жовтня. Його проведуть до Дня української писемності та мови, який відзначають 27 жовтня.
Теги:
Україна
освіта
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